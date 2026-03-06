В соцсетях и мессенджерах появились новые кадры с дикими животными в городской черте

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичный ЖК Golden Land посетили необычные гости – рыжие лисы, сообщает Kazpravda.kz

Животные спокойно маневрировали между многоэтажками, демонстрируя полное отсутствие страха перед городской средой.

Подобные встречи с дикой природой становятся для Астаны привычным явлением, подчеркивая близость города к естественным ареалам обитания.

Жители столицы выражают разные мнения по поводу появления лис на улицах города: одни восхищаются грацией гостей и активно делятся видео в соцсетях, в то время как другие выражают обеспокоенность возможной агрессией животных и рисками для безопасности детей и домашних питомцев.