Двух лис заметили на окраине Астаны

Столица,Природа
117
Дана Аменова
специальный корреспондент

В соцсетях и мессенджерах появились новые кадры с дикими животными в городской черте

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичный ЖК Golden Land посетили необычные гости  рыжие лисы, сообщает Kazpravda.kz 

Животные спокойно маневрировали между многоэтажками, демонстрируя полное отсутствие страха перед городской средой.

Подобные встречи с дикой природой становятся для Астаны привычным явлением, подчеркивая близость города к естественным ареалам обитания. 

Жители столицы выражают разные мнения по поводу появления лис на улицах города: одни восхищаются грацией гостей и активно делятся видео в соцсетях, в то время как другие выражают обеспокоенность возможной агрессией животных и рисками для безопасности детей и домашних питомцев. 

 

 

#Астана #окраина #лисы

