Двух миллионов достигнет число жителей Астаны к 2030 году – президент

Президент, Международное сотрудничество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

При возведении и благоустройстве Астаны нужно следовать принципу «не человек для города, а город для человека», отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме городов-побратимов, посвященном 25-летнему юбилею столицы РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Как подчеркнул президент, в Казахстане уделяется самое пристальное внимание городскому развитию. Его магистральный вектор задает Астана, которая входит в число самых быстрорастущих столиц мира.

«За прошедшие четверть века территория главного города нашей страны увеличилась в три, а население – в четыре раза. Согласно прогнозам экспертов, количество столичных жителей достигнет двух миллионов уже к 2030 году.

С момента обретения столичного статуса экономический потенциал города вырос более чем в 100 раз и составляет сейчас свыше 10% ВВП страны.

Однако внушительные цифры не всегда свидетельствуют о гармоничном развитии города. Главным показателем успешности мегаполисов, на мой взгляд, должно выступать качество жизни их жителей. Поэтому при возведении и благоустройстве нашей столицы мы должны следовать принципу «не человек для города, а город для человека», – обозначил Токаев.

Казахстан осознанно выбрал и движется по пути построения общества равных возможностей для каждого, продолжил президент. Поэтому в нашей стране придается важное значение инклюзивному развитию, основанному на взаимной ответственности и гражданской солидарности.

«У всех жителей города должен быть равный доступ к объектам образования, здравоохранения, культурно-досуговым учреждениям, паркам и общественным пространствам. Это касается и необходимости повышения доступности городской инфраструктуры для граждан с особыми потребностями. Признаться, здесь еще предстоит совершенствовать нашу работу.

При этом специфика столицы заключается в том, что она должна предоставлять широкие возможности не только своим жителям, но и всем гражданам нашей страны. К примеру, в Астане создан медицинский кластер, который представлен клиниками мирового уровня.

Здесь проводятся уникальные операции, оказывается высококвалифицированная помощь людям со всех уголков Казахстана. Нам предстоит планомерно устранять диспропорции в развитии городских районов.

Ситуация, когда на центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы, несовместима с идеей справедливого общества.

Для гармоничного и сбалансированного мегаполиса крайне важна эффективно действующая транспортная система, в том числе развитый общественный транспорт, удобные велосипедные и пешеходные зоны», – отметил Токаев.

Стремительное развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта, открывает новые возможности для более качественного управления городами. Реализация концепции «умного города» позволяет предоставлять новые цифровые услуги гражданам, значительно повысить энергоэффективность зданий, кардинально оптимизировать трафик и повысить безопасность на улицах.

«Это для нас самая актуальная задача. Это также помогает людям налаживать более тесные связи, способствует вовлечению граждан и бизнеса в построение активного городского сообщества, способного поднимать и решать актуальные проблемы. В данном направлении Астана движется и уже достигла некоторого успеха.

Город вошел в топ-21 по версии авторитетной международной организации Intelligent Community Forum как одно из самых интеллектуальных сообществ мира. В столице также создан крупнейший в Центральной Азии международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, который вносит весомый вклад в цифровую трансформацию не только нашей страны, но и всего региона», – поделился президент.

Особое внимание уделяется сфере экологии. По мнению Токаева, в этом вопросе решающее значение имеет формирование экологической культуры у граждан. Отсутствие на улицах крупных городов мусора является ярким показателем уровня гражданского самосознания их жителей. Ответственный горожанин – это прежде всего человек, неравнодушный к судьбе своего города и страны, уверен глава государства.

#Астана #Токаев #президент #столица #международное сотрудничество

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