Двух мужчин удерживали в рабстве в Таразе: задержан подозреваемый

Мужчину подозревают в трудовой эксплуатации людей в Таразе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Двое уроженцев Узбекистана 24 и 40 лет заявили в управление полиции Тараза о трудовой эксплуатации. По словам потерпевших, у них отобрали документы и заставили работать на строительных объектах в Таразе. Им удалось сбежать, но хозяин вымогал деньги за возврат документов.

Полиция начала досудебное расследование по пункту 2 части 3 уголовной статьи «Незаконное лишение свободы».

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен 35-летний житель Туркестанской области. Его задержали при получении 200 тысяч тенге из затребованных 500 тысяч.

У подозреваемого изъяли деньги, сотовый телефон Redmi-7 и документы.

Он дал признательные показания.

Расследование по уголовному делу продолжается, проводятся необходимые следственные действия.