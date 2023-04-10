Двух вымогателей поймали с поличным в Туркестанской области

В Толебийском районе, при получении 5 млн тенге, полицейские задержали двух молодых людей, один из которых ранее судим.

Фото: Kazpravda.kz

В департамент полиции Туркестанской области обратился житель Ленгера с заявлением о том, что неизвестные, угрожая ножом и применив физическую силу, вымогали у него 5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

Данный факт полицейские зарегистрировали по ч. 3 ст. 194 УК РК "Вымогательство" и приступили к установлению подозреваемых.

На раскрытие преступления и задержание подозреваемых ориентировали следственно-оперативную группу и опытных сотрудников УБОП ДП области.

Так, в Толебийском районе, при получении 5 млн тенге, полицейские задержали двух молодых людей, один из которых ранее судим. Оперативники изъяли у них деньги потерпевшего.

Также в доме одного из подозреваемых полицейские обнаружили 6 патронов. Назначена соответствующая экспертиза.

По факту вымогательства проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемых к другим преступлениям, добавили в полиции.