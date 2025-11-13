Фото: Минтуризма и спорта

В Талдыкоргане спортсменки из области Жетісу Еркежан Берікбол, Саида Елемес, Аяжан Айнабекова и Мария Федотова установили новый национальный рекорд в эстафете 4×200 метров вольным стилем, превзойдя достижение, которое держалось два года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Женщины, 4×200 м вольный стиль

Команда Жетісу (ЖТО1) - 8:26.32

Состав и личные достижения:

Еркежан Берікбол (2008 г.р.) - 2:07.67

Саида Елемес (2009 г.р.) - 2:07.15

Аяжан Айнабекова (2009 г.р.) - 2:06.59

Мария Федотова (2009 г.р.) - 2:05.66

Очки: 702

Предыдущий рекорд составил 8:35.55 и был установлен 8 ноября 2023 года командой из Алматы.