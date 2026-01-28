Двусторонние отношения укрепляются

107
Ануар Калмыков

Казахстан и Израиль заинтересованы в выводе взаимодействия на новый уровень

фото с сайта МИД РК

Глава внешнеполитического ведомства РК Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Саар провели переговоры в Астане.

Как отметил глава МИД РК, первый официальный визит руководителя израильского внешнеполитического ведомства в нашу страну демонстрирует приверженность обеих сторон укреплению двусторонних отношений по всему спектру и стремление вывести их на новый уровень. В свою очередь Гидеон Саар подтвердил, что Казахстан для Израиля – важный партнер и друг, и его приезд в Астану есть выражение стремления и готовности к совместной работе для того, чтобы в полной мере реализовать потенциал сотрудничества двух государств.

Ермек Кошербаев подчеркнул, что с момента установления дип­ломатических отношений в апреле 1992 года страны выстроили полномасштабное взаимодействие, основанное на взаимном уважении и доверии, и добились значительного прогресса в политическом, экономическом и культурном сотрудничестве. Особую роль в активизации многогранных контактов двух государств на современном этапе играет последовательный политический диалог Президента Касым-Жомарта Токаева с руководством Израиля.

Так, по данным МИД РК, в прошлом году взаимный товарооборот между Казахстаном и Израилем составил более 162 млн долларов (за 11 месяцев), объем инвестиций в казахстанскую экономику за последние 20 лет достиг порядка полумиллиарда долларов. В нашей стране действуют свыше 220 предприятий с участием израильского капитала.

В ходе встречи стороны обсудили возможности для наращивания объемов торговли и активизации инвестиционного сотрудничества, при этом особое внимание уделили развитию взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, водосбережения, туризма, науки, образования и здравоохранения. В частности, на повестке дня стоят вопросы, касающиеся трансфера технологий и расширения практического взаимодействия между профильными ведомствами и деловыми кругами двух стран.

Ермек Кошербаев отметил высокий потенциал для расширения торгового, инвестиционного и технологического сотрудни­чества и заинтересованность в реализации совместных проектов с высокой добавленной стоимостью. В частности, речь шла о таких сферах, как агротехнологии и пищевая промышленность, здравоохранение, фармацевтика и медицинские технологии, инфраструктура и логистика, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.

Глава МИД РК также сообщил, что Казахстан входит в число мировых лидеров в области цифровых технологий по индексам онлайн-услуг ООН и зрелости GovTech Всемирного банка, и пригласил израильские компании к активному совместному взаимодействию.

В свою очередь глава МИД Израиля подтвердил готовность к расширению контактов по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес, отметив значимость укрепления двусторонних экономических и культурно-гуманитарных связей.

– Я прибыл в Астану с большой бизнес-делегацией высокого уровня. Это более тридцати представителей наших экономических организаций, деловых кругов, представляющих такие сектора, как кибербезопасность, здравоохранение, сельское хозяйство, и другие. Ключевые сферы, в которых мы нацелены расширить наше взаимодействие, – это продовольственная безопасность и водосбережение, – отметил, в частности, Гидеон Саар.

В рамках визита был проведен 12-й раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами, в ходе которых были обсуждены региональные и международные вопросы, включая инициативы, направленные на содействие мирному урегулированию и укреплению доверия на Ближнем Востоке. В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно участия Казахстана в деятельности Совета мира по Газе, а также взаимодействия в рамках Соглашений Авраама.

– Республика в своей внешней политике придерживается принципов мира, диалога и прагматизма. Наша страна обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке и поддерживает конструктивные усилия, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Казахстан всегда готов приложить дипломатичес­кие и политические усилия для установления мира, – подчеркнул Ермек Кошербаев на брифинге после переговоров.

По итогам 12-го раунда политических консультаций были подписаны меморандумы о сот­рудничестве в области подготовки дипломатических кадров и общественной дипломатии, а также Меморандум о намерении подписать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Израиль об освобождении от виз владельцев национальных паспортов с целью развития туристических обменов.

Гидеон Саар поблагодарил казахстанскую сторону за гос­теприимство и плодотворные переговоры и пригласил Ермека Кошербаева посетить с ответным визитом Израиль.

В рамках визита также был организован бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран, в ходе которого состоялись встречи в форматах B2B и B2G. Обсуждены перспективы реализации совместных проектов в таких приоритетных сферах, как высокотехнологичное сельское хозяйство, управление водными ресурсами и цифровые технологии.

#МИД #Израиль #Ермек Кошербаев

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
В ОСА – новый президент
Расширяется сеть кадетских классов
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Два золота из Стамбула
О доверии и понимании
Нелегальные «подарки»
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Малыш получил шанс на жизнь
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
Сюрприз для гвардейца
Сакральный смысл казахских узоров
Долгострои экологии вредны
От надувной техники до дронов и роботов
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Когда бизнес думает о городе
Двусторонние отношения укрепляются
Персональная доля национального богатства
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Усилили тренерский штаб
Низкий поклон героям
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Пространство открытого и ответственного диалога
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
Театр нового формата
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Экспорт растительных масел из Казахстана продолжает расти
Экспорт Казахстана в страны СПЕКА достиг $ 6,7 млрд
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Товарооборот между Казахстаном и Монголией стремительно рас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]