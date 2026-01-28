Глава внешнеполитического ведомства РК Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Саар провели переговоры в Астане.

Как отметил глава МИД РК, первый официальный визит руководителя израильского внешнеполитического ведомства в нашу страну демонстрирует приверженность обеих сторон укреплению двусторонних отношений по всему спектру и стремление вывести их на новый уровень. В свою очередь Гидеон Саар подтвердил, что Казахстан для Израиля – важный партнер и друг, и его приезд в Астану есть выражение стремления и готовности к совместной работе для того, чтобы в полной мере реализовать потенциал сотрудничества двух государств.

Ермек Кошербаев подчеркнул, что с момента установления дип­ломатических отношений в апреле 1992 года страны выстроили полномасштабное взаимодействие, основанное на взаимном уважении и доверии, и добились значительного прогресса в политическом, экономическом и культурном сотрудничестве. Особую роль в активизации многогранных контактов двух государств на современном этапе играет последовательный политический диалог Президента Касым-Жомарта Токаева с руководством Израиля.

Так, по данным МИД РК, в прошлом году взаимный товарооборот между Казахстаном и Израилем составил более 162 млн долларов (за 11 месяцев), объем инвестиций в казахстанскую экономику за последние 20 лет достиг порядка полумиллиарда долларов. В нашей стране действуют свыше 220 предприятий с участием израильского капитала.

В ходе встречи стороны обсудили возможности для наращивания объемов торговли и активизации инвестиционного сотрудничества, при этом особое внимание уделили развитию взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, водосбережения, туризма, науки, образования и здравоохранения. В частности, на повестке дня стоят вопросы, касающиеся трансфера технологий и расширения практического взаимодействия между профильными ведомствами и деловыми кругами двух стран.

Ермек Кошербаев отметил высокий потенциал для расширения торгового, инвестиционного и технологического сотрудни­чества и заинтересованность в реализации совместных проектов с высокой добавленной стоимостью. В частности, речь шла о таких сферах, как агротехнологии и пищевая промышленность, здравоохранение, фармацевтика и медицинские технологии, инфраструктура и логистика, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.

Глава МИД РК также сообщил, что Казахстан входит в число мировых лидеров в области цифровых технологий по индексам онлайн-услуг ООН и зрелости GovTech Всемирного банка, и пригласил израильские компании к активному совместному взаимодействию.

В свою очередь глава МИД Израиля подтвердил готовность к расширению контактов по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес, отметив значимость укрепления двусторонних экономических и культурно-гуманитарных связей.

– Я прибыл в Астану с большой бизнес-делегацией высокого уровня. Это более тридцати представителей наших экономических организаций, деловых кругов, представляющих такие сектора, как кибербезопасность, здравоохранение, сельское хозяйство, и другие. Ключевые сферы, в которых мы нацелены расширить наше взаимодействие, – это продовольственная безопасность и водосбережение, – отметил, в частности, Гидеон Саар.

В рамках визита был проведен 12-й раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами, в ходе которых были обсуждены региональные и международные вопросы, включая инициативы, направленные на содействие мирному урегулированию и укреплению доверия на Ближнем Востоке. В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно участия Казахстана в деятельности Совета мира по Газе, а также взаимодействия в рамках Соглашений Авраама.

– Республика в своей внешней политике придерживается принципов мира, диалога и прагматизма. Наша страна обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке и поддерживает конструктивные усилия, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Казахстан всегда готов приложить дипломатичес­кие и политические усилия для установления мира, – подчеркнул Ермек Кошербаев на брифинге после переговоров.

По итогам 12-го раунда политических консультаций были подписаны меморандумы о сот­рудничестве в области подготовки дипломатических кадров и общественной дипломатии, а также Меморандум о намерении подписать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Израиль об освобождении от виз владельцев национальных паспортов с целью развития туристических обменов.

Гидеон Саар поблагодарил казахстанскую сторону за гос­теприимство и плодотворные переговоры и пригласил Ермека Кошербаева посетить с ответным визитом Израиль.

В рамках визита также был организован бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран, в ходе которого состоялись встречи в форматах B2B и B2G. Обсуждены перспективы реализации совместных проектов в таких приоритетных сферах, как высокотехнологичное сельское хозяйство, управление водными ресурсами и цифровые технологии.