Джинсовое платье продали на аукционе за рекордные 377 тысяч евро

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Наряд продали на аукционе в Париже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Как пишет издание Fashion United, речь идет о джинсовом платье длины макси с бело-голубыми перьями на подоле из коллекции 1999 года. Известно, что оно принадлежало ливанской бизнесвумен Муне Аюб.

Имя покупателя при этом не раскрывается.

Совместный аукцион домов Maurice Auction и Kerry Taylor Auctions состоялся в 3-м округе Парижа. На торгах были представлены еще 40 лотов из гардероба Аюб — все вещи в итоге продали.

За два дня мероприятие собрало более 600 посетителей и более 500 участников торгов. Общая стоимость продажи оценивается в 930 тысяч евро.