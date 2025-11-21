В схватке за третье место Хабибулла боролся против Бесо Абдельмалека из Алжира

Фото: Турар Казангапов / НОК

Казахстанский джитсер Мансур Хабибулла завоевал бронзовую медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Победу одержал представитель команды Казахстана, завершив Игры с бронзовой наградой.

Хабибулла представлял страну в весе до 62 килограммов.