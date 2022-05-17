Джута не будет – глава МСХ высказался о дефиците кормов в Казахстане

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил, что массовой гибели скота из-за нехватки кормов в этом году ожидать не следует, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ранее на заседании правительства министр сельского хозяйства отметил, что темпы развития животноводческой отрасли оставляют желать лучшего.

По его словам, главным сдерживающим фактором ускоренного развития животноводства является недостаточная кормовая база. На сегодня обеспеченность грубыми кормами составляет 80%, сочными кормами – 40%, концентрированными кормами – 50%.

В этой связи журналисты поинтересовались, следует ли в этом году ожидать джута, как в прошлом году.

«Джута не будет, у нас же ситуация 10-летиями складывается. Тут речь идет о научно обоснованных нормах. Где-то недокармливают, у них производительность молока меньше чуть-чуть. Джута, конечно, не будет», - ответил Ербол Карашукеев.