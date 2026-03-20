В Тбилиси (Грузия) стартовал международный турнир по дзюдо серии Grand Slam, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В первый соревновательный день от Казахстана выступили четыре спортсмена.

В весовой категории до 66 кг Нурканат Серикбаев вышел в финал. В полуфинале он одержал победу над Давидом Гарсией Торне (Испания). В решающей схватке Нурканат поборется с Тураном Байрамовым (Азербайджан).

Талгат Орынбасар в полуфинале весовой категории до 60 кг уступил Ижаку Ашпизу (Израиль). За бронзовую медаль он будет биться с украинцем Артемом Лесюком.

Магжан Шамшадин (до 60 кг) и Акылжан Жубатканов (до 66 кг) не смогли пробиться в финальный блок соревнований.