Дзюдоистка Абиба Абужакынова завершила сезон лидером мирового рейтинга

Спорт
278

Завершился спортивный сезон в дзюдо. Последним стартом в Мировом туре стал турнир серии Grand Slam в Токио (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Команда Казахстана не принимала в нем участие. Однако это не помешало Абибе Абужакыновой удержать за собой лидерство в мировом рейтинге.

На конец года в активе казахстанки 5096 очков. Она занимает первую строчку в весовой категории до 48 килограммов.

При этом больше никому из наших дзюдоистов не удалось попасть в топ-10. Ближе всех к этому оказались Гусман Кыргызбаев (до 66 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), которые расположилась на 14 позиции.

В этом году Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль на чемпионат мира в Будапеште (Венгрия).

#Спорт #дзюдо

