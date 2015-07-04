Единороссы выдвинули Минниханова в президенты Татарстана

В мире
756
Марат Манаспаев
Временно исполняющий обязанности президента Татарстана Рустам Минниханов выдвинут региональным отделением партии "Единая Россия" кандидатом на пост главы республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на российские СМИ.

За его кандидатуру проголосовали 311 делегатов партконференции "Единой России". Два других кандидата – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов и бывший руководитель управления внутренней политики администрации президента РФ Олег Морозов – набрали по одному голосу.
Полномочия действующего президента Татарстана Рустама Минниханова, возглавляющего регион с 2010 года, истекли в марте 2015 года. Указом главы государства Владимира Путина он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя республики.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года Татарстан впервые с 2001 года будет выбирать президента в ходе прямого голосования. Минниханов пять лет назад был назначен решением Госсовета РТ. Его кандидатуру тогда внес в парламент республики президент России Дмитрий Медведев.

Своего кандидата на пост главы Татарстана уже выдвинула КПРФ. Им стал первый секретарь регионального отделения партии, лидер фракции КПРФ в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов. "Справедливая Россия" и ЛДПР также будут участвовать в выборах. Справороссы сделали ставку на руководителя регионального отделения партии Рушанию Бильгильдееву, а либерал-демократы – на депутата Госсовета Руслана Юсупова.

Всего в этом году прямые выборы глав регионов пройдут в 21 субъекте РФ.

Популярное

Все
В Казахстане создаются кластеры высокого передела
Работать в лесу – одно, служить ему – совсем другое
«Астана» – первый обладатель Кубка лиги QFL
Юная Ксения – двукратная чемпионка Казахстана
В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества
Театр Sensitive завоевал премию «Жан шуақ»
Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
Торг неуместен
Летопись народного танца
В районном центре открыли современный кинотеатр
Задачи глобальные, темпы уверенные
Батыры нашего времени
Кубок планеты оспаривали в Астане
«Аттракцион», ушедший в прошлое
Обнаружена сибирская язва
Гран-при «Казахской романсиады» уехал в Астану
«Сидеть дома скучно»
Раз – сосенка, два – дубок, третьей будет яблонька…
Почти сто нарушений за сутки
Земельный вопрос
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Кызылординский рис: от поля до стола
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Сорвало крышу: у «Казпочты» отсудили свыше 18 млн тенге
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Подвиги героя в памяти
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
Грузовик со взрывчаткой взорвался на трассе в ВКО
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Грустные думки аграрные
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Возврат активов: более 28 млрд тенге выделят для больницы в Риддере
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи

Читайте также

Корову продали за рекордные 4 млн долларов в Бразилии
Более тонны пропитанного кокаином миндаля нашли в Боливии
Два судна перевернулись у берегов Мадагаскара
В Румынии объявлен второй тур президентских выборов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]