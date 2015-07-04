Единороссы выдвинули Минниханова в президенты Татарстана

Временно исполняющий обязанности президента Татарстана Рустам Минниханов выдвинут региональным отделением партии "Единая Россия" кандидатом на пост главы республики, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на российские СМИ
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За его кандидатуру проголосовали 311 делегатов партконференции "Единой России". Два других кандидата – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов и бывший руководитель управления внутренней политики администрации президента РФ Олег Морозов – набрали по одному голосу.
Полномочия действующего президента Татарстана Рустама Минниханова, возглавляющего регион с 2010 года, истекли в марте 2015 года. Указом главы государства Владимира Путина он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя республики.
В единый день голосования 13 сентября 2015 года Татарстан впервые с 2001 года будет выбирать президента в ходе прямого голосования. Минниханов пять лет назад был назначен решением Госсовета РТ. Его кандидатуру тогда внес в парламент республики президент России Дмитрий Медведев.
Своего кандидата на пост главы Татарстана уже выдвинула КПРФ. Им стал первый секретарь регионального отделения партии, лидер фракции КПРФ в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов. "Справедливая Россия" и ЛДПР также будут участвовать в выборах. Справороссы сделали ставку на руководителя регионального отделения партии Рушанию Бильгильдееву, а либерал-демократы – на депутата Госсовета Руслана Юсупова.
Всего в этом году прямые выборы глав регионов пройдут в 21 субъекте РФ.