Единственный электрогенератор больницы в Газе вышел из строя

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Об этом сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в соцсети X.

"Сегодня единственный электрогенератор в больнице «Аль-Амаль», связанной с PRCS в Хан-Юнисе, перестал работать. Это угрожает жизни 90 пациентов, получающих лечение, 25 из которых находятся в отделении медицинской реабилитации и теперь подвержены угрозе смерти в любой момент. Кроме того, около 9 тысяч перемещенных лиц нашли убежище в помещениях больницы", - сообщает PRCS на своей странице.

Как отмечается, больница в настоящее время использует очень маленький генератор для обеспечения энергией только родильного отделения и аварийного освещения, а оставшееся топливо, как ожидается, закончится в течение 24 часов.

Согласно заявлению, отказ генератора влияет на работу и штаб-квартиры PRCS, и больницы «Аль-Амаль», в которую входит отделение неотложных операций для сектора Газа. Это привело к потере связи с оперативными помещениями, разбросанными по сектору Газа, и прекращению работы связи на очень высоких частотах.

Ранее стало известно, что ресурсов больниц Газы осталось на 48 часов.