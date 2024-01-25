Единством сильны

Тогда я рассказываю, что вдобавок еще и возглавляю местное русское этнокультурное объединение, демонстрирую фото­графии Масленицы, которую мы ежегодно проводим, литературного вечера, посвященного Пушкину и Абаю, совместных праздничных шествий с другими национальными объединениями, концертов в День единства народа Казахстана, День благодарности, День языков, наших «круглых столов» по вопросам межэтнического согласия.

Собираясь вместе, мы всегда единодушно выступаем против провокаций, направленных на подрыв нашего межнационального согласия и стабильности. Нет, речь не об инцидентах местного характера. Несмотря на разнообразие традиций, культур и конфессий, Жезказган, в котором проживают более 60 этносов, остается городом, где нет конфликтов на национальной и религиозной почве. К сожалению, это российские медийные персоны то и дело допускают негативные тенденциозные высказывания в адрес Казахстана, будоража общественное мнение.

Откуда им знать, как после развала Союза Казахстану, пожалуй, единственному из бывших союзных республик удалось относительно спокойно перейти через кризисные рифы? Страной сразу был взят грамотный курс в отношении языковой и национальной политики. А вот мои сокурсники, получившие в университете распределение на работу в другие республики, вынуждены были бежать, уезжать оттуда, потому что говорили не на том языке. Неудивительно, что с тех пор они и меня подозревают в чемоданных настроениях…

Мы, казахстанцы, по-прежнему верны нашему курсу. Благодаря крепко усвоенным урокам истории мы понимаем ценность мира и согласия и не желаем «пожара» на земле, которая стала нам домом. Многообразие нашего народа стало конкурентным преи­муществом Казахстана.

Это наш общенациональный код, с которым страна встречает вызовы нового времени. Вот и недавно к 30-летию независимости Казахстана творческая инициативная группа создала видеоклип «Мен сені сүйемін, Қазақстан», завершающим эпизодом которого стала встреча за дастарханом жезказганских этнокультурных центров. Соб­рали их тогда для съемки на несколько минут, а они не хотели расходиться, разговоры разговаривали, песни на разных языках пели. Так, как это происходит у нас всегда, когда близкие люди собираются вместе.