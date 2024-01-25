Единством сильны
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Нина Барбутько, председатель жезказганского ОО «Русское этнокультурное объединение «Коляда», главный редактор газеты «Подробности»
Навещая родственников в России или встречаясь в соцсетях с бывшими однокашниками или сокурсниками, нередко приходится слышать вопрос: неужели я так и живу в Казахстане, где, по мнению моих давних знакомых, существует притеснение национальностей «не титульного происхождения»? И как это мне удается до настоящего времени работать в газете, выходящей на русском языке? И удивительно им, что вообще такая газета до сих пор существует.