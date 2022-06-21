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Образование
Единая база очередности в детские сады появится в Казахстане

В Казахстане появится единая база очередности в детские сады, которая объединит данные информационных систем местных исполнительных органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Для прозрачности распределения мест в детские сады разрабатывается единая база очередности. На базе лучших детских садов планируется открытие 34 центров компетенции. Для безопасной перевозки 25 тыс. школьников обновляется парк школьных автобусов. Акиматы закупили 515 автобусов. Первые автобусы будут доставлены в Акмолинскую область в течение месяца», - отчитался вице-министр просвещения РК Гани Бейсембаев на аппаратном совещании.

По его словам, для детей дошкольного возраста планируют открыть 322 детских сада на более чем 34 тыс. мест. За первые 5 месяцев текущего года открылись 130 детских садов на 9,4 тыс. мест. До конца года планируется, что охват детей 3-6 лет, обеспеченных местами в детских садах, составит 99,3%.

Для контроля частных детских садов планируется усилить меры безопасности, обеспечить квалифицированными кадрами, следить за установкой видеонаблюдения, соблюдением требований к мебели, повысить качество госзаказа через ваучерный механизм финансирования.

В этом году, по словам вице-министра, 15 тыс. воспитателей пройдут курсы по новой модели, что положительно скажется на качестве образования.

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