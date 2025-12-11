Такая структура позволит объединить несколько спортивных направлений под единым управлением, что существенно повысит эффективность подготовки спортсменов — от начального уровня до сборных команд

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках развития спорта высших достижений, культивированию которого способствуют благоприятные климатические условия столицы, Астана последовательно инвестирует в обновление спортивных объектов и расширяет сеть специализированных секций. Одним из ключевых шагов в этой работе стало решение о создании единой школы по зимним видам спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Основными целями являются:

— создание единого центра подготовки по зимним видам спорта;

— концентрация кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов;

— повышение качества учебно-тренировочного процесса и конкурентоспособности спортсменов;

— приведение структуры учреждений в соответствие с приоритетами развития зимних олимпийских видов спорта.

Развитие зимних видов спорта включает масштабные проекты по модернизации и строительству новых объектов: до конца года планируется завершить строительство современной лыжной базы в Центральном парке. Новый комплекс будет включать: лыжероллерные трассы различной сложности; тёплые раздевалки и комнаты подготовки инвентаря; специализированные помещения для тренеров и методистов. Кроме этого, начато строительство Дворца спорта «Казахстан» — это станет значимым шагом для создания доступной среды для занятий зимними видами спорта.

Важно отметить, что принимаемые изменения не приведут к сокращению кадрового состава: все тренеры сохраняют свои рабочие места, продолжают работу с детьми, а учебно-тренировочный процесс проводится в прежнем объёме.

Для родителей поводов для беспокойства нет: условия занятий не ухудшаются, расписание и программы остаются доступными, а объединение зимних видов спорта в одной школе позволит повысить качество подготовки юных спортсменов, отметили в столичном акимате.