Единую школу по зимним видам спорта создают в Астане

Спорт,Столица
187

Такая структура позволит объединить несколько спортивных направлений под единым управлением, что существенно повысит эффективность подготовки спортсменов — от начального уровня до сборных команд

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках развития спорта высших достижений, культивированию которого способствуют благоприятные климатические условия столицы, Астана последовательно инвестирует в обновление спортивных объектов и расширяет сеть специализированных секций. Одним из ключевых шагов в этой работе стало решение о создании единой школы по зимним видам спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Основными целями являются:
— создание единого центра подготовки по зимним видам спорта;
— концентрация кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов;
— повышение качества учебно-тренировочного процесса и конкурентоспособности спортсменов;
— приведение структуры учреждений в соответствие с приоритетами развития зимних олимпийских видов спорта.

Развитие зимних видов спорта включает масштабные проекты по модернизации и строительству новых объектов: до конца года планируется завершить строительство современной лыжной базы в Центральном парке. Новый комплекс будет включать: лыжероллерные трассы различной сложности; тёплые раздевалки и комнаты подготовки инвентаря; специализированные помещения для тренеров и методистов. Кроме этого, начато строительство Дворца спорта «Казахстан» — это станет значимым шагом для создания доступной среды для занятий зимними видами спорта.

Важно отметить, что принимаемые изменения не приведут к сокращению кадрового состава: все тренеры сохраняют свои рабочие места, продолжают работу с детьми, а учебно-тренировочный процесс проводится в прежнем объёме.

Для родителей поводов для беспокойства нет: условия занятий не ухудшаются, расписание и программы остаются доступными, а объединение зимних видов спорта в одной школе позволит повысить качество подготовки юных спортсменов, отметили в столичном акимате.

 

#Астана #Спорт #школа

Популярное

Все
В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
США собираются проверять соцсети у въезжающих иностранцев
В США запустили сайт по продаже «Золотой карты Трампа»
Возврат активов: 15 млрд тенге выделили на водоснабжение сел Жамбылской области
Единую школу по зимним видам спорта создают в Астане
Что изменилось в жизни казахстанцев: взгляд общества на реформы в год Независимости
В области Абай полицейские эвакуировали 24 человека с трассы
«От сердца к сердцу» − акция волонтеров
В Актау впервые зарегистрирован случай посмертного донорства
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
В тройке лидеров
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
Президент поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана
В Бенине военные захватили власть
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Определились победители чемпионата Казахстана по стрельбе и…
Великолепная пятерка на Australian Open
Первая победа
Конькобежка из СКО стала многократной победительницей юниор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]