Фото: Kazpravda.kz
Общество , Образование
Единый контакт-центр запустило Минпросвещения РК

Министерство просвещения Казахстана организовало работу единого контакт-центра по вопросам образования – 1450, сообщает Kazpravda.kz.

Контакт-центр работает в будни с 9:00 до 18:30 часов. Выходные дни – суббота и воскресенье.

«К единому контакт-центру по второй линии подключены региональные управления образования. Вопросы, находящиеся в компетенции местных исполнительных органов, сразу будут перенаправлены в управления образования для решения вопроса», – обозначили в ведомстве.

На сегодня в контакт-центр уже поступило более 1 200 звонков. Чаще всего граждане интересуются тем, как встать в очередь на получение места в детском саду. Разъяснения по этому вопросу дают представители местных исполнительных органов.

Также наиболее актуальные темы – восстановление документов об образовании, организация питания в школе, перевод детей из одной школы в другую.

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