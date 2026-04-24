Единый реестр повесток: систему призыва совершенствуют в Казахстане

Армия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое внимание в ходе совещания уделено вопросам межведомственного взаимодействия и цифровой трансформации

Фото: пресс-служба Минобороны

В Минобороны прорабатывается внедрение Единого реестра повесток, направленного на повышение эффективности системы оповещения граждан, обеспечение прозрачности призывной кампании и укрепление дисциплины исполнения воинской обязанности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Создание Единого реестра повесток позволит вывести систему оповещения на качественно новый уровень. Мы формируем современный, технологичный механизм, обеспечивающий своевременное информирование граждан и безусловное исполнение ими своего конституционного долга», – подчеркнул министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов на совещании в Минобороны.

В рамках инициативы также рассматривается внедрение комплекса временных ограничительных мер в отношении граждан, систематически уклоняющихся от призыва. Рассматриваемые меры будут носить временный характер и применяться исключительно в рамках действующего законодательства.

Особое внимание в ходе совещания уделено вопросам межведомственного взаимодействия и цифровой трансформации. Была отмечена необходимость интеграции информационных систем государственных органов для обеспечения оперативного обмена данными и эффективной реализации предлагаемых решений.

Отдельным блоком обсуждения стали вопросы повышения привлекательности срочной воинской службы. Минобороны предложено рассмотреть увеличение ежемесячного денежного довольствия военнослужащих срочной службы, а также совершенствование системы социальных гарантий.

Подводя итоги совещания, глава оборонного ведомства отметил, что реализация обозначенных инициатив требует скоординированных действий всех государственных органов.

#минобороны #призыв #реестр #повестки

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]