Гражданский сектор должен принять участие в проработке Парламентской реформы
Особая миссия
В преддверии Дня Республики в Астане прошел XII Гражданский форум Казахстана. В его работе приняли участие более 700 делегатов, в том числе депутаты Парламента РК, представители государственных органов и дипломатического корпуса, неправительственных организаций, бизнес-сообщества, международных структур, отечественные и международные эксперты, гости из шести стран.
Пленарное заседание открылось приветственным словом Главы государства, которое зачитал помощник Президента по внутренней политике и коммуникациям Арман Кырыкбаев.
«Сегодня в Казахстане действует более 18 тысяч неправительственных организаций. Их по праву можно считать надежными партнерами государства. Вы активно содействуете укреплению единства и согласия в стране, воплощению принципов «Адал азамат», «Закон и Порядок», «Таза Қазақстан». Выражаю вам искреннюю признательность. Государство неизменно придает особое значение развитию гражданского общества. За последние пять лет объем средств, выделяемых на социальный заказ, увеличился почти вдвое. Эти средства направляются на реализацию благих инициатив, поддержку нуждающихся и молодежи. Такое эффективное партнерство в духе общих интересов будет и впредь получать дальнейшее развитие. Уверен, что конструктивные идеи и дельные предложения, прозвучавшие сегодня, придадут новый импульс развитию гражданского общества», – написал в своем обращении Касым-Жомарт Токаев.
Арман Кырыкбаев подчеркнул также тот факт, что в своей работе НПО демонстрируют высокие стандарты качества, выполняя нужную социальную миссию.
– Объем государственного заказа для этого сектора уже достиг 31 миллиарда – это поистине впечатляющая цифра. За ней стоит не просто масштаб, но и глубокая ответственность, ваша работа – это вклад в устойчивое развитие, укрепление доверия, созидание, – отметил он.
Руководитель фракции партии «Аmanat» в Мажилисе Парламента Елнур Бейсенбаев передал приветственный адрес от председателя Мажилиса Ерлана Кошанова.
«За годы своего существования форум стал постоянной площадкой для открытого обмена мнениями между государственными органами и неправительственными организациями, обмена серьезными мыслями и рациональными предложениями. Новые инициативы и креативные идеи, высказанные здесь, придают импульс развитию общества и оказывают позитивное влияние на прогресс нашего государства. Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда уделял особое внимание укреплению гражданского общества. В связи с этим разработана Концепция совершенствования гражданского общества, заложена его законодательная и институциональная основа. В настоящее время гражданское общество в нашей стране полностью сформировано, укрепляется его взаимодействие с государственными институтами. Отраслевые организации и общественные активисты постоянно участвуют в обсуждении законопроектов. Депутатский корпус также тесно сотрудничает с вами. Плодотворно работает Общественная палата при Мажилисе Парламента, сформированная из квалифицированных экспертов. Она обсуждает актуальные вопросы, проводит комплексный анализ, представляет предложения и новые инициативы. Уверен, что нынешний форум также станет источником креативных идей и здравых мнений, необходимых стране», – отметил спикер Мажилиса.
Елнур Бейсенбаев от имени фракции поблагодарил представителей НПО за вклад, который они вносят в развитие гражданского общества. Он подчеркнул, что в рядах неправительственных организаций – самые инициативные, дальновидные и прогрессивные граждане. Казахстанские НПО способны решать актуальные общественные задачи, доносить голос народа до власти, формулировать запросы и ожидания общества.
Депутат напомнил слова Главы государства о том, что актуальные вопросы общества должны обсуждаться не на улицах, а в стенах Парламента. Этой позиции соответствует создание Общественной палаты при Мажилисе, в состав которой вошли представители НПО и экспертных объединений. Это укрепляет доверие между обществом и властью, формирует новую политическую культуру.
– Мы видим, как активизировалась деятельность партий. Конституционные реформы упростили регистрацию политических объединений, избираются акимы сел, районов, а также городов областного значения. Это конкретные шаги к укреплению местного самоуправления и демократизации политической системы. И таких инициатив гораздо больше. Сейчас обсуждается закон «О неправительственных организациях», который, несомненно, придаст новый импульс развитию гражданского общества, – считает Елнур Бейсенбаев.
Он также особо отметил роль Гражданского альянса в обсуждении общенациональных вопросов. В составе Народной коалиции его активисты участвовали в разъяснительной работе в рамках проведения референдума по строительству АЭС.
– Сегодня важнейшие вопросы, касающиеся будущего страны, выносятся на публичное обсуждение. Это свидетельствует об уважении к мнению граждан и формировании новой политической культуры, – подытожил спикер.
Источник идей и инноваций
Накануне республиканского Гражданского форума по всей стране прошли региональные мероприятия, в которых приняли участие более 3 тыс. НПО. Также в течение года состоялся ряд встреч профильных министров с представителями отраслевых НПО, по итогам которых подготовлено более 200 предложений. В первый день работы форума в Астане проведены 23 панельные секции.
В ходе пленарного заседания представлены экспертные доклады и предложения представителей НПО по ключевым направлениям – от устойчивого развития и экологии до цифровизации, инклюзии и поддержки молодежных инициатив. Участники отметили, что эффективное партнерство между государством, бизнесом и гражданским обществом является основой для построения справедливого и устойчивого Казахстана.
Министр культуры и информации РК Аида Балаева, обращаясь к делегатам форума, выразила признательность гостям и спикерам, выступающим с содержательными докладами. Она выразила уверенность, что озвученные идеи и предложения в будущем найдут свое практическое воплощение и будут способствовать укреплению доверия, социальной ответственности и диалога в обществе.
Особо Аида Балаева отметила важность предстоящей Парламентской реформы, назвав ее важным этапом политической модернизации страны.
– Реформа Парламента создает условия для совершенствования законодательной культуры и обеспечивает большую открытость и справедливость в процессе принятия государственных решений. В связи с этим призываю всех представителей гражданского общества активно включиться в обсуждение этой реформы и донести ее смысл до широкой общественности, – сказала министр.
Как отметила спикер, состоявшийся форум – яркое проявление единства и ответственности страны, надежного партнерства государства и общества.
– Президент Касым-Жомарт Токаев, отмечая, что доверие между государством и обществом является главным залогом успешных реформ, постоянно уделяет внимание выстраиванию конструктивного диалога, – подчеркнула глава МКИ. – Идея «слышащего государства» прочно вошла в практику управления на всех уровнях. Эта инициатива повысила прозрачность и ответственность в управлении страной, вывела доверие между обществом и властью на новый уровень. В то же время концепции «Закон и Порядок», «Адал азамат» и «Справедливый Казахстан» сформировали культуру справедливости и ответственности в общественной жизни и определили новый вектор развития страны.
За последние пять лет благодаря работе Гражданского форума принят ряд стратегически важных документов и законов. В частности, Концепция развития гражданского общества-2030, Закон «Об общественном контроле», внесены поправки в законодательство о введении института онлайн-петиций.
Законодательные изменения, связанные с деятельностью общественных советов, проведением мирных собраний, благотворительностью, волонтерством, государственным социальным заказом и грантовым финансированием НПО, предоставили широкие возможности гражданам для активного участия в жизни страны и формирования культуры общественного контроля и открытого диалога. В настоящее время в соответствии с инициативой Главы государства на Национальном курултае началась работа по совершенствованию законодательства о неправительственных организациях.
– Наша общая цель – повышение прозрачности и эффективности этого сектора. В условиях глобальных изменений повышение цифровой грамотности гражданского общества является насущной необходимостью. Мы намерены вывести деятельность неправительственных организаций на новый уровень и внедрить элементы цифровизации, – подчеркнула министр.
В свою очередь президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, выступая на пленарном заседании форума, отметила: концепция Справедливого Казахстана, провозглашенная Главой государства, по сути, представляет собой новый общественный договор, в котором ключевую роль играет гражданский сектор.
– Благодаря реформам последних лет происходит трансформация общественного сознания. Этому способствуют новые механизмы диалога: общественные советы, онлайн-площадки, институт омбудсмена, цифровые платформы, инструменты общественного контроля и многое другое, – отметила глава ГАК. – НПО вносят реальный вклад в развитие государства: создают рабочие места, внедряют экологические и социальные инновации, привлекают инвестиции. По данным европейских исследований, занятость в некоммерческом секторе на оплачиваемой или волонтерской основе составляет около шести процентов населения, что сопоставимо со строительной отраслью. Поэтому все усилия, направленные на поддержку НПО, возвращаются в виде новых услуг, рабочих мест, роста доверия и вовлеченности граждан.
От имени Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева предложила разработать и внедрить республиканскую цифровую интерактивную платформу взаимодействия государства, бизнеса и НПО, ввести ежегодный национальный индекс гражданского участия и экономического вклада НПО, обеспечить независимость и профессионализм общественных советов. А также создать Совет общественного контроля при Парламенте – как дополнительный механизм экспертной оценки законопроектов.
– Государство должно видеть в НПО не только исполнителей социальных заказов, но и источник идей, инноваций, драйвер новых решений, – заключила она.
Мощный компонент прогресса
Аида Балаева, продолжая заседание, особо отметила роль международных организаций, активно участвовавших в процессе становления гражданского общества с первых дней независимости Казахстана. Она поблагодарила их за созидательную деятельность в нашей стране, напомнив, что важнейшие проекты реализуются при поддержке ООН, ОБСЕ, ЕС и других надежных партнеров. Ярким событием в сфере международного сотрудничества стало открытие в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.
Ответную благодарность Казахстану за многолетнее сотрудничество выразила Постоянный координатор ООН в нашей стране Саранго Раднаарагча. Она выразила уверенность: гражданское общество является значимой силой в реализации целей и задач развития страны и общества, объединяя тщательно проанализированные идеи и практики, консолидируя общественные силы.
– Гражданское общество оказывается в авангарде решения проблем, первым начиная активно действовать и последним покидая «рабочую площадку». Со своей стороны ООН стремится обеспечить инклюзивное, прозрачное и значимое участие гражданского общества – для нас это в первую очередь вопрос эффективности. Мы видим, насколько продуктивным становится развитие, насколько безопасным и всеохватывающим видится взаимодействие, когда гражданское общество наделено полномочиями и находится под защитой, – отметила Саранго Раднаарагча.
По словам Постоянного координатора ООН, в Казахстане партнерство между Организацией Объединенных Наций и гражданским обществом на протяжении многих лет неуклонно укреплялось по многим направлениям: развитие института прав человека, поддержание гендерного равенства, продвижение инклюзивного образования и бережного отношения к людям с особыми потребностями, защита беженцев.
Спикер отметила, что концепция «слышащего государства» призвана укрепить взаимодействие власти с гражданским обществом, и казахстанское Правительство поддерживает инициативы, стимулирующие дальнейшее активное участие НПО в построении устойчивого и инклюзивного общества.
Саранго Раднаарагча высказала предположение, что Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы вполне может стать дополнительной площадкой, где силы гражданского общества могут собираться и обсуждать региональные вызовы и пути их решений. Подводя итог выступления, она также подчеркнула: гражданское общество – это не просто партнер, это мощный компонент прогресса, в сотрудничестве с которым можно построить достойное будущее, основанное на равенстве возможностей для всех.
Продолжением пленарного заседания стала тема экологии. Как отметила Аида Балаева, Глава государства в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал международное сообщество принять срочные шаги для сохранения водных ресурсов Каспия. Эта инициатива подразумевает формирование культуры ответственности перед природой и обществом, создание комфортной среды для будущих поколений.
Экология – жизненно важная тема, касающаяся каждого. Недаром общереспубликанская акция «Таза Қазақстан» стала новой идеологией, частью национальной идентичности, получив широчайшую поддержку людей по всей стране. Именно гражданское общество в тесной связке с государством вносит значительный вклад в формирование экологической культуры, поддерживая экологические движения, волонтерские инициативы и проекты местных сообществ.
Тему сохранения Каспийского моря поддержал в своем выступлении директор неправительственной организации «Эко-Маңғыстау» Кирилл Осин. Он отметил: для Казахстана Каспий – не просто природный объект, он имеет огромное значение с точки зрения истории и экономики, и его спасение – вопрос национальной безопасности, здоровья и качества жизни.
– Это вызов, который невозможно игнорировать. Но именно такие вызовы открывают новые возможности: Казахстан может и должен выступить лидером в нахождении решения в союзе с прикаспийскими странами, – уверен глава организации. – Экологическая общественность приветствует инициативу по разработке международной программы по сохранению Каспия с вовлечением в ее исполнение прикаспийских государств, которая должна будет объединить усилия власти, науки, бизнеса и гражданского общества.
Затронул спикер и вопрос развития атомной энергетики, подчеркнув, что общество ждет открытого диалога, достойного компромисса между экологией и энергетикой будущего.
Кирилл Осин со своей стороны также сделал акцент на важности движения «Таза Қазақстан». Он подчеркнул, что, для того чтобы оно стало устойчивым, необходимо развивать его как системную программу, укреплять его как долгосрочную национальную идею. И в решении этой задачи Кирилл Осин видит решающую роль экологического общества, которое может быть надежным партнером государства, имея опыт работы на местах, компетенции и, самое главное, доверие граждан.
– Уверен, без активного участия НПО и экологических движений невозможно реализовать экологическую повестку в стране, – заключил директор «Эко-Маңғыстау».
Министр культуры и информации со своей стороны призвала экологические организации сесть за круглый стол с депутатами Парламента и обсудить специальные программы направления «Таза Қазақстан», дабы превратить инициативу Главы государства в национальную идею.
Движение вверх и вперед
Еще одним докладчиком стала директор общественного фонда ITeachMe Центра развития компетенций Захира Бегалиева. Ее предложение сделать 2027 год Годом социального равенства для лиц с инвалидностью вызвало бурные аплодисменты в зале и обещание Аиды Балаевой, что инициатива, как и многие другие, прозвучавшие на форуме, будет обязательно рассмотрена.
– Верю, что эта инициатива сможет объединить страну единой целью – сформировать общество, где равенство становится практикой, а не исключением. Казахстан способен стать страной, где каждый сможет сказать: «Мне не нужно доказывать, что я достоин, я просто живой, и у меня есть место в этом обществе», – сказала общественница.
Говорить так у Захиры Бегалиевой есть все основания: уже более 20 лет она работает в сфере гражданского общества, с людьми, которые не ждут, что изменится система, – они меняют ее сами. По последним данным, в Казахстане проживают более 742 тыс. лиц с инвалидностью.
– Мы не статистика, мы – живые люди. Казахстан сделал многое: ратифицировал Конвенцию по правам лиц с инвалидностью, утвердил Социальный кодекс. Но это лишь направления, а реальные перемены происходят тогда, когда человек с инвалидностью может без препятствий попасть в учреждение, получить услуги онлайн, – отметила спикер.
Вопросы инклюзии – это ответственность государства в целом, и тысячи некоммерческих организаций готовы прийти ему на помощь. Спикер предложила создать единый координационный орган по вопросам людей с инвалидностью при Правительстве, а также открыть при Министерстве искусственного интеллекта специализированное подразделение, которое будет разрабатывать и внедрять инклюзивное техническое обеспечение.
О волонтерстве с трибуны Гражданского форума говорил председатель РОО «Медицинская молодежь Казахстана» Абылайхан Абдираш.
– Казахстанская молодежь дарит надежду, своим трудом и устремлениями заявляя о цели – сделать страну сильной и единой. Мы, молодые казахстанцы, ответственны за будущее нашего общего дома. «Медицинская молодежь Казахстана» – яркий пример того, как инициативные граждане могут стать движущей силой позитивных перемен. Подлинная сила государства – в ответственности каждого гражданина. Президент страны неоднократно подчеркивал: молодежь – источник идей, энергии и обновления, – обратился к собравшимся глава объединения.
Итоговое выступление президента общественного объединения «Казахстанская ассоциация информационных технологий и инноваций» Ирины Сулименко было посвящено цифровизации.
Передавая слово спикеру, Аида Балаева напомнила, что эта тема стала одной из главных в недавнем Послании Президента народу, а потому будет уместно рассмотреть потенциал искусственного интеллекта для мониторинга эффективности гражданского сектора и прозрачного рапределения ресурсов.
Ирина Сулименко уверена: сделать Казахстан высокотехнологичной страной – это цель, которая касается каждого казахстанца. Мы уже живем в цифровой экосистеме, и важно, чтобы она была по-настоящему гражданской – открытой, ответственной и направленной на благо общества.
– Казахстан сегодня – страна с одним из самых высоких уровней цифровизации. Но главное – не скорость внедрения, а культура использования: технологии работают только тогда, когда люди им доверяют. Искусственный интеллект способен стать инструментом общественного контроля и сотрудничества, если мы направим его туда, где он усиливает человеческую инициативу, а не заменяет ее. Если гражданское общество будет осознанно использовать искусственный интеллект, тогда цифровизация станет не реформой сверху, а движением вверх, – заключила спикер.
Завершая форум, Аида Балаева высоко оценила инициативность всех участников, отметив, что предложения, не озвученные в ходе форума, можно направить в письменном виде – они будут рассмотрены в обязательном порядке.