фото Игоря Бургандинова

Особая миссия

В преддверии Дня Респуб­лики в Астане прошел XII Гражданский форум Казахстана. В его работе приняли участие более 700 делегатов, в том числе депутаты Парламента РК, представители государственных органов и дипломатического корпуса, неправительственных организаций, бизнес-сообщест­ва, международных структур, отечественные и международные эксперты, гости из шести стран.

Пленарное заседание открылось приветственным словом Главы государства, которое зачитал помощник Президента по внутренней политике и коммуникациям Арман Кырыкбаев.

«Сегодня в Казахстане действует более 18 тысяч неправительственных организаций. Их по праву можно считать надежными партнерами государства. Вы активно содействуете укреп­лению единства и согласия в стране, воплощению принципов «Адал азамат», «Закон и Порядок», «Таза Қазақстан». Выражаю вам искреннюю признательность. Государство неизменно придает­ особое значение развитию граж­данского общества. За последние пять лет объем средств, выделяемых на социальный заказ, увеличился почти вдвое. Эти средства направляются на реа­лизацию благих инициатив, поддержку нуждающихся и молодежи. Такое эффективное партнерство в духе общих интересов будет и впредь получать дальнейшее развитие. Уверен, что конструктивные идеи и дельные предложения, прозвучавшие сегодня, придадут новый импульс развитию гражданского общества», – написал в своем обращении Касым-Жомарт Токаев.

Арман Кырыкбаев подчеркнул также тот факт, что в своей работе НПО демонстрируют высокие стандарты качества, выполняя нужную социальную миссию.

– Объем государственного заказа для этого сектора уже достиг 31 миллиарда – это поистине впечатляющая цифра. За ней стоит не просто масштаб, но и глубокая ответственность, ваша работа – это вклад в устойчивое развитие, укрепление доверия, созидание, – отметил он.

Руководитель фракции партии «Аmanat» в Мажилисе Парламента Елнур Бейсенбаев передал приветственный адрес от председателя Мажилиса Ерлана Кошанова.

«За годы своего существования форум стал постоянной площадкой для открытого обмена мнениями между государственными органами и неправительственными организациями, обмена серьезными мыслями и рациональными предложениями. Новые инициативы и креативные идеи, высказанные здесь, придают импульс развитию общества и оказывают позитивное влияние на прогресс нашего государства. Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда уделял особое внимание укреплению гражданского общества. В связи с этим разработана Концепция совершенствования гражданского общества, заложена его законодательная и институциональная основа. В настоящее время гражданское общество в нашей стране полностью сформировано, укрепляется его взаимодействие с государственными институтами. Отраслевые организации и общественные активисты постоянно участвуют в обсуждении законопроектов. Депутатский корпус также тесно сотрудничает с вами. Плодотворно работает Общественная палата при Мажилисе Парламента, сформированная из квалифицированных экспертов. Она обсуждает актуальные вопросы, проводит комплексный анализ, представляет предложения и новые инициативы. Уверен, что нынешний форум также станет источником креативных идей и здравых мнений, необходимых стране», – отметил спикер Мажилиса.

Елнур Бейсенбаев от имени фракции поблагодарил представителей НПО за вклад, который они вносят в развитие гражданского общества. Он подчеркнул, что в рядах неправительственных организаций – самые инициативные, дальновидные и прогрессивные граждане. Казахстанские НПО способны решать актуальные общественные задачи, доносить голос народа до власти, формулировать запросы и ожидания общества.

Депутат напомнил слова Главы государства о том, что актуальные вопросы общества должны обсуждаться не на улицах, а в стенах Парламента. Этой позиции соответствует создание Общественной палаты при Мажилисе, в состав которой вошли представители НПО и экспертных объединений. Это укрепляет доверие между обществом и властью, формирует новую политическую культуру.

– Мы видим, как активизировалась деятельность партий. Конституционные реформы упростили регистрацию политических объединений, избираются акимы сел, районов, а также городов областного значения. Это конкретные шаги к укреплению местного само­управления и демократизации политической системы. И таких инициатив гораздо больше. Сейчас обсуждается закон «О неправительственных организациях», который, несомненно, придаст новый импульс развитию гражданского общества, – считает Елнур Бейсенбаев.

Он также особо отметил роль Граж­данского альянса в обсуждении общенациональных вопросов. В составе Народной коалиции его активисты участвовали в разъяснительной работе в рамках проведения референдума по строительству АЭС.

– Сегодня важнейшие вопросы, касающиеся будущего страны, выносятся на публичное обсуждение. Это свидетельствует об уважении к мнению граждан и формировании новой политической культуры, – подытожил спикер.

Источник идей и инноваций

Накануне республиканского Гражданского форума по всей стране прошли региональные мероприятия, в которых приняли участие более 3 тыс. НПО. Также в течение года состоялся ряд встреч профильных министров с представителями отраслевых НПО, по итогам которых подготовлено более 200 предложений. В первый день работы форума в Астане проведены 23 панельные секции.

В ходе пленарного заседания представлены экспертные доклады и предложения представителей НПО по ключевым направлениям – от устойчивого развития и экологии до цифровизации, инклюзии и поддержки молодежных инициатив. Участники отметили, что эффективное партнерство между государством, бизнесом и гражданским обществом является основой для построения справедливого и устойчивого Казахстана.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева, обращаясь к делегатам форума, выразила признательность гостям и спикерам, выступающим с содержательными докладами. Она выразила уверенность, что озвученные идеи и предложения в будущем найдут свое практическое воплощение и будут способствовать укреплению доверия, социальной ответственности и диалога в обществе.

Особо Аида Балаева отметила важность предстоящей Парламентской реформы, назвав ее важным этапом политической модернизации страны.

– Реформа Парламента создает условия для совершенствования законодательной культуры и обеспечивает большую открытость и справедливость в процессе принятия государственных решений. В связи с этим призываю всех представителей гражданского общества активно включиться в обсуждение этой реформы и донести ее смысл до широкой общест­венности, – сказала министр.

Как отметила спикер, состоявшийся форум – яркое проявление единства и ответственности страны, надежного партнерства государства и общества.

– Президент Касым-Жомарт Токаев, отмечая, что доверие между государством и обществом является главным залогом успешных реформ, постоянно уделяет внимание выстраиванию конструктивного диалога, – подчеркнула глава МКИ. – Идея «слышащего государства» прочно вошла в практику управления на всех уровнях. Эта инициатива повысила прозрачность и ответственность в управлении страной, вывела доверие между обществом и властью на новый уровень. В то же время концепции «Закон и Порядок», «Адал азамат» и «Справедливый Казахстан» сформировали культуру справедливости и ответственности в общественной жизни и определили новый вектор развития страны.

За последние пять лет благодаря работе Гражданского форума принят ряд стратегически важных документов и законов. В частности, Концепция развития гражданского общества-2030, Закон «Об общественном контроле», внесены поправки в законодательство о введении института онлайн-петиций.

Законодательные изменения, связанные с деятельностью общественных советов, проведением мирных собраний, благотворительностью, волонтерством, государственным социальным заказом и грантовым финансированием НПО, предоставили широкие возможности гражданам для активного участия в жизни страны и формирования культуры общественного контроля и открытого диалога. В настоящее время в соответствии с инициативой Главы государства на Национальном курултае началась работа по совершенствованию законодательства о неправительственных организациях.

– Наша общая цель – повышение прозрачности и эффективности этого сектора. В условиях глобальных изменений повышение цифровой грамотности граж­данского общества является насущной необходимостью. Мы намерены вывести деятельность неправительственных организаций на новый уровень и внедрить элементы цифровизации, – подчеркнула министр.

В свою очередь президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, выступая на пленарном заседании форума, отметила: концепция Справедливого Казахстана, провозглашенная Главой государства, по сути, представляет собой новый общественный договор, в котором ключевую роль играет граж­данский сектор.

– Благодаря реформам последних лет происходит трансформация общественного сознания. Этому способствуют новые механизмы диалога: общественные советы, онлайн-площадки, институт омбудсмена, цифровые платформы, инструменты общественного контроля и многое другое, – отметила глава ГАК. – НПО вносят реальный вклад в развитие государства: создают рабочие места, внедряют экологические и социальные инновации, привлекают инвестиции. По данным европейских исследований, занятость в некоммерческом секторе на оплачиваемой или волонтерской основе составляет около шести процентов населения, что сопоставимо со строительной от­раслью. Поэтому все усилия, направленные на поддержку НПО, возвращаются в виде новых услуг, рабочих мест, роста доверия и вовлеченности граждан.

От имени Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева предложила разработать и внедрить республиканскую цифровую интерактивную платформу взаимодействия государства, бизнеса и НПО, ввести ежегодный национальный индекс гражданского участия и экономического вклада НПО, обеспечить независимость и профессионализм общественных советов. А также создать Совет общественного контроля при Парламен­те – как дополнительный механизм эксперт­ной оценки законопроектов.

– Государство должно видеть в НПО не только исполнителей социальных заказов, но и источник идей, инноваций, драйвер новых решений, – заключила она.

Мощный компонент прогресса

Аида Балаева, продолжая заседание, особо отметила роль международных организаций, активно участвовавших в процессе становления гражданского общества с первых дней независимости Казахстана. Она поблагодарила их за созидательную деятельность в нашей стране, напомнив, что важнейшие проекты реализуются при поддержке ООН, ОБСЕ, ЕС и других надежных партнеров. Ярким событием в сфере международного сотрудничества стало открытие в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.

Ответную благодарность Казахстану за многолетнее сотрудничество выразила Постоянный координатор ООН в нашей стране Саранго Раднаарагча. Она выразила уверенность: гражданское общество является значимой силой в реализации целей и задач развития страны и общест­ва, объединяя тщательно проанализированные идеи и практики, консолидируя общественные силы.

– Гражданское общество оказывается в авангарде решения проблем, первым начиная активно действовать и последним покидая «рабочую площадку». Со своей стороны ООН стремится обеспечить инклюзивное, прозрачное и значимое участие гражданского общества – для нас это в первую очередь вопрос эффективности. Мы видим, насколько продуктивным становится развитие, насколько безопасным и всеохватывающим видится взаимодействие, когда гражданское общество наделено полномочиями и находится под защитой, – отметила Саранго Раднаарагча.

По словам Постоянного координатора ООН, в Казахстане партнерство между Организацией Объединенных Наций и гражданским обществом на протяжении многих лет неуклонно укреплялось по многим направлениям: развитие института прав человека, поддержание гендерного равенства, продвижение инклюзивного образования и бережного отношения к людям с особыми потребностями, защита беженцев.

Спикер отметила, что концепция «слышащего государства» призвана укрепить взаимодействие власти с граж­данским обществом, и казахстанское Правительство поддерживает инициативы, стимулирующие дальнейшее активное участие НПО в построении устойчивого и инклюзивного общества.

Саранго Раднаарагча высказала предположение, что Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы вполне может стать дополнительной площадкой, где силы гражданского общества могут собираться и обсуждать региональные вызовы и пути их решений. Подводя итог выступления, она также подчеркнула: гражданское общество – это не просто партнер, это мощный компонент прогресса, в сотрудничестве с которым можно построить достойное будущее, основанное на равенстве возможностей для всех.

Продолжением пленарного заседания стала тема экологии. Как отметила Аида Балаева, Глава государства в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал международное сообщество принять срочные шаги для сохранения водных ресурсов Каспия. Эта инициатива под­разумевает формирование культуры ответствен­ности перед природой и обществом, создание комфортной среды для будущих поколений.

Экология – жизненно важная тема, касающаяся каждого. Недаром общереспуб­ликанская акция «Таза Қазақстан» стала новой идеологией, частью национальной идентичности, получив широчайшую поддержку людей по всей стране. Именно гражданское общество в тесной связке с государством вносит значительный вклад в формирование экологической культуры, поддерживая экологические движения, волонтерские инициативы и проекты местных сообществ.

Тему сохранения Каспийского моря поддержал в своем выступлении директор неправительственной организации «Эко-Маңғыстау» Кирилл Осин. Он отметил: для Казахстана Каспий – не просто природный объект, он имеет огромное значение с точки зрения истории и экономики, и его спасение – вопрос национальной безопасности, здоровья и качества жизни.

– Это вызов, который невозможно игнорировать. Но именно такие вызовы открывают новые возможности: Казахстан может и должен выступить лидером в нахождении решения в союзе с прикас­пийскими странами, – уверен глава организации. – Экологическая общественность приветствует инициа­тиву по разработке международной программы по сохранению Каспия с вовлечением в ее исполнение прикаспийских государств, которая должна будет объединить усилия власти, науки, бизнеса и гражданского общества.

Затронул спикер и вопрос развития атомной энергетики, подчеркнув, что общество ждет открытого диалога, достойного компромисса между экологией и энергетикой будущего.

Кирилл Осин со своей стороны также сделал акцент на важности движения «Таза Қазақстан». Он подчеркнул, что, для того чтобы оно стало устойчивым, необходимо развивать его как сис­темную программу, укреплять его как долгосрочную национальную идею. И в решении этой задачи Кирилл Осин видит решаю­щую роль экологического общества, которое может быть надежным партнером государства, имея опыт работы на местах, компетенции и, самое главное, доверие граждан.

– Уверен, без активного участия НПО и экологических движений невозможно реализовать экологическую повестку в стране, – заключил директор «Эко-Маңғыстау».

Министр культуры и информации со своей стороны призвала экологические организации сесть за круглый стол с депутатами Парламента и обсудить специаль­ные программы направления «Таза Қазақстан», дабы превратить инициативу Главы государства в национальную идею.

Движение вверх и вперед

Еще одним докладчиком стала директор общественного фонда ITeachMe Центра развития компетенций Захира Бегалиева. Ее предложение сделать 2027 год Годом социального равенства для лиц с инвалидностью вызвало бурные аплодисменты в зале и обещание Аиды Балаевой, что инициатива, как и многие другие, прозвучавшие на форуме, будет обязательно рассмотрена.

– Верю, что эта инициатива сможет объединить страну единой целью – сформировать общество, где равенство становится практикой, а не исключе­нием. Казахстан способен стать страной, где каждый сможет сказать: «Мне не нужно доказывать, что я достоин, я просто живой, и у меня есть место в этом об­ществе», – сказала общественница.

Говорить так у Захиры Бегалиевой есть все основания: уже более 20 лет она работает в сфере гражданского общества, с людьми, которые не ждут, что изменится система, – они меняют ее сами. По пос­ледним данным, в Казахстане прожи­вают более 742 тыс. лиц с инвалидностью.

– Мы не статистика, мы – живые люди. Казахстан сделал многое: ратифицировал Конвенцию по правам лиц с инвалидностью, утвердил Социальный кодекс. Но это лишь направления, а реальные перемены происходят тогда, когда человек с инвалидностью может без препятствий попасть в учреждение, получить услуги онлайн, – отметила спикер.

Вопросы инклюзии – это ответственность государства в целом, и тысячи некоммерческих организаций готовы прийти ему на помощь. Спикер предложила создать единый координационный орган по вопросам людей с инвалидностью при Правительстве, а также открыть при Министерстве искусственного интеллекта специализированное подразделение, которое будет разрабатывать и внедрять инклюзивное техническое обеспечение.

О волонтерстве с трибуны Гражданского форума говорил председатель РОО «Медицинская молодежь Казахстана» Абылайхан Абдираш.

– Казахстанская молодежь дарит на­дежду, своим трудом и устремлениями заявляя о цели – сделать страну сильной и единой. Мы, молодые казахстанцы, ответственны за будущее нашего общего дома. «Медицинская молодежь Казахстана» – яркий пример того, как инициативные граждане могут стать движущей силой позитивных перемен. Подлинная сила государства – в ответственности каждого гражданина. Президент страны неоднократно подчеркивал: молодежь – источник идей, энергии и обновления, – обратился к собравшимся глава объединения.

Итоговое выступление президента общественного объединения «Казах­станская ассоциация информационных технологий и инноваций» Ирины Сулименко было посвящено цифровизации.

Передавая слово спикеру, Аида Балаева напомнила, что эта тема стала одной из главных в недавнем Послании Президента народу, а потому будет уместно рассмотреть потенциал искусственного интеллекта для мониторинга эффективности гражданского сектора и прозрачного рапределения ресурсов.

Ирина Сулименко уверена: сделать Казахстан высокотехнологичной страной – это цель, которая касается каждого казахстанца. Мы уже живем в цифровой экосистеме, и важно, чтобы она была по-настоящему гражданской – открытой, ответственной и направленной на благо общества.

– Казахстан сегодня – страна с одним из самых высоких уровней цифровизации. Но главное – не скорость внедрения, а культура использования: технологии работают только тогда, когда люди им доверяют. Искусственный интеллект способен стать инструментом общественного контроля и сотрудничества, если мы направим его туда, где он усиливает человеческую инициа­тиву, а не заменяет ее. Если гражданское общество будет осознанно использовать искусственный интеллект, тогда цифровизация станет не реформой сверху, а движением вверх, – заключила спикер.

Завершая форум, Аида Балаева высоко оценила инициативность всех участников, отметив, что предложения, не озвученные в ходе форума, можно направить в письменном виде – они будут рассмот­рены в обязательном порядке.