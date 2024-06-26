Эффективный институт обратной связи

Основными задачами Общественной палаты являются обеспечение конструктивного взаимодействия между Мажилисом Парламента, гражданским обществом, профессио­нальными объединениями, эксперт­ным сообществом и бизнесом по обсуждению наиболее значимых общественно-политических и социально-экономических вопросов, а также привлечение представителей общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов к открытому диалогу и гласному обсуждению.

Председатель Общественной палаты – известный политолог, депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым. В состав палаты входят 40 членов, в том чис­ле депутаты Мажилиса, представители политических партий, ряда общественных организаций, известные общественные дея­тели, политологи, экономисты, представители науки. В своей работе члены Общественной палаты руководствуются принципом открытого диалога, выстраивают качественную обратную связь по вопросам и законопроектам, обсуждаемым сегодня как на общественных площадках, так и в Мажилисе. Именно на платформе Общественной палаты рассматриваемые депутатами законопроекты проходят независимый, профессио­нальный, общественный анализ с учетом запросов гражданского общества.

Работа членов палаты идет посекционно с выделением четырех основных направлений: секция по законодательству, судебно-правовой реформе, обороне и безопасности; секция по развитию гражданского общества и социально-культурному развитию; секция по финансово-экономическим вопросам и региональному развитию; секция по экологической политике, природопользованию и развитию аграрного сектора. Помимо этого, проводятся рабочие выездные заседания и встречи с представителями гражданского общества и населением.

Рекомендации по итогам проведенных заседаний направляются в профильные комитеты Мажилиса Парламента и в уполномоченные государственные органы. В частности, руководитель Общественной палаты Айдос Сарым подчеркивает, что в рамках палаты представители общественности рассматривают законопроекты, проводят общественную экспертизу и выражают независимое и объективное мнение по актуальным законодательным и общественным вопросам. Основное значение он придает тому, что Общественная палата становится максимально открытой платформой и эффективным инструментом для повышения политической культуры граждан страны.

Неоспоримо, что в значительной степени эффективность работы Общественной палаты зависит от организации ее процессов. Важно, чтобы задачи были четко сформулированы еще до начала обсуждения в рабочих группах, для чего необходимо привлечение широкого круга специа­листов, способных дать конструктивные предложения. С целью повышения эффективной связи между Общественной палатой и рабочими группами по конкретным законопроектам создана веб-платформа – новый цифровой модуль для взаимодействия, сбора информации, а именно – внесения предложений и рекомендаций для законопроектов. Все предложения от членов Общественной палаты поступают через этот информационный портал напрямую руководителям рабочих групп, таким образом обеспечена оперативная и качественная прямая связь.

В течение VIII созыва Мажилиса Парламента РК проведено 14 заседаний Общественной палаты, на которых были рассмотрены следую­щие законопроекты: о местном самоуправлении; возврате активов; онлайн-платформах и онлайн-рекла­ме; госзакупках; Бюджетном кодексе; защите прав потребителей; масс-медиа; борьбе с коррупцией; науке и технологической политике; игорном бизнесе и лотерейной деятельности; Государственной статистике и управлении данными; противодействии обороту наркотиков. Кроме того, рассматривались вопросы борьбы с насилием по отношению к несовершеннолетним и вопросы объединений собственников имущества. Как видно, перечень законопроектов отражает все острые и злободневные стороны жизни общества.

Надо отметить, что в текстах уже подписанных Главой государства законов учтены все рекомендации, предложенные Общественной палатой.

Как правило, среди рассматривае­мых законопроектов немало и таких, которые требуют неотложного принятия. Учитывая сложные географические и порой экстремальные природные условия Казахстана, одним из важных законопроектов на сегодняшний день является разработка Водного кодекса. Как показали последние чрезвычайные события, связанные с паводками во многих регионах страны, в ближайшем будущем стране потребуется новое водное законодательство, базовой конструкцией в котором будет реформирование управления водой, начиная от сбережения и рационального использования до предупреждения и устранения последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с водными ресурсами. Именно поэтому работа над Водным кодексом идет в усиленном режиме.

Целью нового Водного кодекса является обеспечение безопасного уровня использования водных ресурсов для устойчивого развития экономики, улучшения условий жизни и охраны окружающей среды. Кодекс предусматривает укрепление роли бассейновых инспекций в управлении водными ресурсами и расширение их полномочий. Важно также закрепить право народа на водные ресурсы в соответствии с Конституцией, усилив роль общественного участия, особенно через Бассейновые общественные советы. В контексте изменения климата предлагается разработать меры адаптации для эффективного использования водных ресурсов и защиты от негативных последствий климатических изменений, включая запрет сброса неочищенных сточных вод в водные объекты и ужесточение требований к качеству водоснабжения и водоотведения.

Помимо участия в заседаниях и подготовке предложений и рекомендаций по отдельным законам, все члены Общественной палаты ведут большую работу в других областях. Кроме работы над законопроектами, их деятельность сосредоточена на регулярных встречах с населением и поддержке их запросов в официальных органах власти.

Чтобы полнее раскрыть суть дея­тельности членов Общественной палаты расскажу о своем опыте. В качестве эколога-эксперта, имеющего научный, общественный, законодательный опыт в вопросах сохранения окружающей среды, изменения климата, водных ресурсов и устойчивого развития, кроме работы над законопроектами, принимаю участие в составе делегации от Казахстана на ежегодном Всемирном климатическом саммите ООН, где выступаю с докладами о текущей ситуации в нашей стране по вопросам адаптации изменения климата, водной и экологической безопасности.

Продолжаю работу, начатую еще в бытность депутатом Мажилиса Парламента РК VII созыва. Под руководством заместителя председателя Мажилиса Парламента, члена Общественной палаты Дании Еспаевой, которая представляет Казахстан в межпарламентском сотрудничестве «Диалог женщин Центральной Азии», рассматриваются вопросы гендерного равенства, женской активности и другие. За прошедший год в формате «Диа­лога женщин» во всех странах Центральной Азии прошел ряд региональных форумов на темы социальных, экологических инноваций, цифрового развития, политических и гендерных прав и возможностей, экологии, зеленой экономики, изменения климата и ЦУР (целей устойчивого развития), где я также выступала с докладами в области моих профессиональных знаний. Формат женского центральноазиатского сотрудничества проходит при поддержке Регионального центра по превентивной дипломатии Цент­ральной Азии (ООН). По оценке спецпредставителя Генерального секретаря ООН Кахи Имнадзе и мнению участников форумов из соседних стран, Казахстан занимает лидирующее положение в вопросах экологической политики, гендерного равенства и криминализации домашнего насилия.

В завершение краткого обзора о работе Общественной палаты хотелось бы сказать, что ее деятельность в качестве эффективного парламентского института соответствует принципам «слышащего государства», равных возможностей в условиях реализации реформ Справедливого Казахстана. Мы являемся свидетелями того, как гражданское общество активно участвует в процессе проведения политических реформ и управления страной, что реально способствует развитию принципа справедливости и объективности.