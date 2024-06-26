Эффективный институт обратной связи
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Айжан Скакова, эколог, член Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК
На протяжении ряда лет Глава государства Касым-Жомарт Токаев говорит о необходимости более широкого вовлечения общественных организаций в подготовку и реализацию политических реформ как через усиленное взаимодействие государства с неправительственными организациями, так и системную перезагрузку института гражданского общества в целом. В этом ключе Парламент уделяет большое внимание общественным дискуссиям, в том числе в социальных сетях. Именно с этой целью в качестве одной из важных новаций стало создание Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК.