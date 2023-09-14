Эффективный задел

В поселке Талап открылось новое предприятие по выпуску керамического кирпича. Проект стоимостью 500 млн тенге осуществлен предпринимателем Телибаем Бекмуратовым на собственные средства.

Стоит отметить, что на рынке его ИП успешно работает уже более 10 лет, аналогичный керамический кирпич он производит в соседней Кызылординской области.

На новом заводе в области Улытау планируется выпуск камня высокого качества – проч­ностью М125–М200. Опытная партия для презентации была изготовлена на кызылординском предприятии.

Использование в строительстве кирпича местного выпус­ка, отвечающего всем стандартам, обеспечит не только качество строительных работ, но и их низкую себестоимость. Технологическая линия приобретена в Китае, обжиг камня будет производиться непрерывно с использованием природного газа.

В текущем году будет выпущено около 5 млн штук кирпича, в перспективе его выпуск достигнет 20 млн штук. Таким образом, местный рынок будет обеспечен качественным кирпичом, что повысит долю местного содержания при строи­тельно-монтажных работах.

Что не менее важно для жителей региона, завод обеспечит открытие свыше 60 постоянных рабочих мест. По предварительным расчетам, ожидаемый ежегодный объем налоговых поступ­лений предприятия в бюджет составит 156 млн тенге.

Как отметили в управлении предпринимательства области Улытау, этот проект призван увеличить темпы строительства, в том числе доступного льготного жилья.