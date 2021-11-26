Его величество актер

Начало пути

Всевышний одарил его лучшими качествами, присущими человеку. Дал разум и талант, честность и порядочность, красоту и доброту, дар красноречия и голос, который завораживает. Когда он поет, кажется, что пес­ни льются из самых глубин его души и потому достигают каждого сердца. Эти качества важны для профессионального актера.

Собирался ли Досхан стать актером? Нет. Хотя в его семье всегда любили музыку и поэзию. Он родился 7 октября 1951 года в поселке Балыкши Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

Отец Досхана – Кали – был известным в округе поэтом-импровизатором, талантливым домбристом. Когда приехавший погостить известный певец Жусипбек Елебеков услышал его пение, то тут же хотел забрать его с собой в Алма-Ату. Мать Досхана – Жазира – играла в самодеятельных спектаклях, одна из ее ролей – Шуга из повести Беимбета Майлина. Бабушка Досхана тоже была певицей. Любили петь и сестры Досхана. Забегая вперед, скажем, что его младший брат Ерик Жолжаксынов тоже выбрал актерскую стезю, и сегодня он заслуженный артист РК.

Досхан с 4 лет играл на домбре, прекрасно пел. Но, окончив школу, решил поступать в… пограничное училище. Парень приехал в Алма-Ату – и вдруг в середине жаркого лета серьезно застудил ухо, попал в больницу. Пока был на лечении, пропустил экзамены. Однако возвращаться в аул ни с чем гордому юноше не хотелось. Прием документов во всех вузах уже закончился, и лишь в Институте искусств им. Курмангазы еще шел набор абитуриентов. Досхан выбрал театральный факультет.

Экзамен пришлось держать перед тремя мэтрами отечественного искусства: первым профессиональным казахским режиссером Аскаром Токпановым, народными артистками Советского Союза Шолпан Жандарбековой и Хадишой Букеевой. Конкурс – пять человек на место. Досхан успешно выдержал все творческие испытания и в 1969 году стал студентом мастерской Хадиши Букеевой.

Фрагменты успеха

Первые роли в кино были эпизодические – в фильмах «Родник» и «Гаухартас» Шарипа Бейсенбаева, однако молодого артиста заметили. Известность же к Досхану пришла спустя 10 лет. В 1979 году картина «Погоня в степи» прошла в кинотеатрах страны с огромным успехом. Это был первый казахский фильм, снятый в жанре вестерна. Жолжаксынов сыграл главную роль – и проснулся знаменитым.

Во время кинопроб режиссер Абдулла Карсакбаев увидел, как Досхан, с малых лет росший, держась за гриву коня, управляется с резвым жеребцом и как при этом горят его глаза, и без раздумий выбрал его из 14 претендентов. И в выборе не ошибся. Роль красного командира Хамита стала визитной карточкой Досхана Жолжаксынова, и теперь на съемки его уже стали приглашать режиссеры из других стран.

В небольшой статье невозможно даже перечислить двести с лишним ролей, созданных артис­том на сцене и в кино. Попробуем прокрутить их, как кинопленку, останавливаясь на отдельных кадрах.

После создания им образа Ақан сері в спектакле «Ақан сері – Ақтоқты» к нему подошел Габит Мусрепов и сказал: «Досханжан, я человек, видевший, как эту роль исполнял сам Шакен Айманов. Безмерно рад, что ты своей игрой ни на йоту не уступаешь ему». Чингиз Айтматов благодарил его за роль отца в кинофильме «Пегий пес, бегущий краем моря».

Досхан помнит, как исполнилась его мечта – сыграть вместе со своими кумирами Нурмуханом Жантуриным и Ануарбеком Молдабековым. И как во время съемок нашумевшего в свое время фильма «Золотая осень» Толомуша Океева к нему подошел его любимый актер Суйменкул Чокморов и попросил исполнить песню Биржана-сал «Темиртас» для киноленты «Алые маки Иссык-Куля».

А мы, зрители, не забудем, как у нас буквально ручьем лились слезы после показа в 1984 году фильма «Потомок белого барса» (того же Толомуша Океева), где Досхан воссоздал образ киргизского батыра Муздубая.

Вместе с актерами Александром Фатюшиным, Игорем Скляром и Леонидом Каневским он снимался в фильме «Потерпевшие претензий не имеют» («Ленфильм»), был партнером Сергея Никоненко в киноленте «Про любовь, дружбу и судьбу» («Мосфильм»). Во время съемок телефильма «Диагноз» Досхан познакомился со своей любовью и будущей женой Каракоз Аскаровной Сулейменовой.

Дороги артисту поздравления Акселеу Сейдимбека после выхода на экраны фильма «Біржан сал», в котором Досхан Калиевич выступил и как исполнитель главной роли, и как режиссер. Выдающийся ученый подарил ему свою книгу «Күй шежіре» и сказал: «Ты создал такой фильм, за который стоит тебя расцеловать!» А роль жунгарского хана Галдан Цэрена (фильм «Кочевник») привела в восхищение голливудского актера Куно Бекера.

Важным этапом в творчестве актера стало участие в большом историческом проекте – фильмах «Алмазный меч» и «Золотой трон» об истории Казахского ханства, где он сыграл роль хана Абулхаира.

Эти и другие эпизоды из его жизни могли бы стать отдельными большими главами толстенной книги!

Магия театра

Для Досхана Калиевича нет более святого места, чем театр. И портрет артиста был бы не полон без его театральных работ.

В 1972 году молодого артиста приняли в труппу ТЮЗа.

Величие сцены заключается в том, что здесь актер и зритель погружаются в некое экспрессивное состояние. Актер через создаваемый им образ дает зрителю особый душевный и эмоциональный посыл. А зритель дарит артисту свое сердечное тепло. Но такое случается только тогда, когда между актером и залом возникает гармония взаимодействия. В этом заключена сложность и глубина театрального искусства.

Для Досхана Жолжаксынова тандем «актер – зритель» блес­тяще сложился! Только человек с чистым сердцем, бесконечно преданный своему делу может обрести подобное счастье. Безуп­речно овладевший актерским мастерством, он обладает особой аурой, сильной природной харизмой и притягивает к себе любого, даже самого требовательного зрителя.

Вдумчивый, мыслящий, разносторонний актер способен раскрыть любой образ, может в своей игре достичь эмоционального пика. Это и есть катарсис, процесс очищения внутреннего мира, о котором говорил Арис­тотель.

Бертольд Брехт ввел термин «эффекта отчуждения». Это худо­жественный прием, назначение которого – показать явления жизни с необычной стороны, заставить критически оценить происходящее на сцене. Досхан владеет этим театральным прие­мом в совершенстве. В его игре катарсис происходит не в конце акта, как предписано классическому театру – он держит зрителя в напряжении в течение всего действа.

Жолжаксынов учит зрителя радоваться и переживать вместе с героем (модель Станиславского) и параллельно предлагает внимательно изучать действие (схема Брехта). Он превращает пространство игры в пространство мысли.

Его первая роль в театре – Кылыш-бек в спектакле «Золотая стена» Х. Вахитова. Затем были сыграны роли Сматбека («Шалопай из города» Ж. Ташенова и И. Саввина), Сырыма («Найти себя» Р. Сейсенбаева и Е. Обаева), Акана сері («Ақан сері – Ақтоқты» Г. Мусрепова), Глумова («На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского) и многие другие.

В 1994 году Досхану Жолжаксынову присвоили звание народного артиста Казахстана, в 1996-м он стал лауреатом Государственной премии РК в области литературы и искусства за роль Азбергена в спектакле «Эпидемия».

С 1993 по 2004 год Досхан Калиевич был директором ТЮЗа, в самые трудные времена сумел сохранить театр и его зрителей.

Миссия – быть с народом

Досхан Жолжаксынов снял два знаковых фильма – «Бiржан сал» и «Кунанбай», где также сыграл главные роли. Он воплотил на экране две знаковые личности в истории Казахстана, внесшие неоценимый вклад в пробуждение национального самосознания, сумел передать зрителям их мысли, чувства, чаяния. Такие высокохудожественные, полные философских размышлений кинокартины способен создать только истинно любящий свой народ художник.

Трагедия Биржана и Кунанбая – национальная трагедия. Они похожи между собой тем, что оба избрали путь поиска истины. Невозможно не признать, что Досхан Жолжаксынов, воссоединивший этими двумя фильмами будущие поколения с давно ушедшими предками, достиг вершины актерского и режиссерского мастерства, внес свой весомый вклад в развитие отечественного кинематографа.

Например, сцена поминального аса в фильме «Кунанбай» показала во всей глубине и блеске одну из основных традиций кочевников, впитавших в себя философию Великой степи. Режиссер создал красочную монументальную панораму самобытности казахского народа.

Или другой эпизод, ярко отражающий казахский менталитет: мать арестованного Кунанбая догоняет его на пути в тюрьму. Услышав об аресте сына, Зере-апа, будучи уже в преклонном возрас­те, села на коня и догнала конвой. Зритель видит ее окаменевшее от горя лицо, взгляд, устремленный на сына, и будто чувствует сам, как в этот момент материнское сердце обливается слезами.

Несмотря на жалость к сыну, гордая мать не намерена склонять голову перед кем-либо, она ни на секунду не сомневается в правоте сына, сохранившего верность своему народу. И в этом отчетливо виден горделивый и высокий дух казахской женщины. А образ Зере режиссер сумел возвысить до образа Матери всего народа.

Картина полна мощного динамизма, правдива и многомерна, показывает, что Кунанбай исполнил свою главную жизненную миссию. Финал фильма призывает казахов к единству и символически объединяет времена ушедшие и день сегодняшний. Это также заслуга режиссера.

За художественный фильм «Кунанбай» в 2016 году Досхан Жолжаксынов получил Государственную премию РК в области литературы и искусства.

В октябре 2021 года Досхану Жолжаксынову вручен орден «Отан» – за особые заслуги в развитии национальной культуры, кинематографии и театрального искусства. Это высокая оценка и признание таланта актера и режиссера, отметившего 70-летний юбилей.

Досхан Калиевич нашел свою точку опоры, позволившую ему уже почти полвека плодотворно заниматься творчеством. Мастер, умеющий искренне радоваться и также искренне сопереживать, никогда не позволит себе лжи. А где нет фальши, там рождается настоящее искусство. В этом формула человеческого и актерского феномена Досхана Жолжаксынова.