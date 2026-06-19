Возвращение

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Природа
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Как Мангистау превращается в центр миграции диких хищников

фото Устюртского заповедника

Появление в Мангистауской области полосатой гиены вновь привлекло внимание к животному миру Устюрта – одного из самых малоизученных природных регионов Казахстана. Однако специалисты говорят: куда важнее не сам факт редкой находки, а процессы, которые сегодня происходят в экосистеме Западного Казахстана. В пустынях и чинках Устюрта все чаще фиксируют животных, которых еще несколько десятилетий назад считали практически исчезнувшими из этих мест.

О тенденциях, которые меняют облик дикой природы региона, корреспонденту рассказал заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии Республики Казахстан Константин Плахов. Исследователь занимается изучением фауны Мангистау, принимал участие в экспедициях по поис­ку редких хищников.

– Устюрт остается уникальной территорией, где до сих пор сохранились большие пространства с минимальным вмешательством человека. Именно это сегодня позволяет животным постепенно возвращаться на прежние места обитания, – считает ученый.

Связь Константина Плахова с Мангистау насчитывает почти сорок лет. Свою работу в регионе он начал еще во времена создания Устюртского заповедника, в 1985 году.

– За десятилетия исследований экспедициям Института зоологии удалось подтвердить присутствие в регионе таких редких животных, как медоед и леопард. Если раньше сведения о них воспринимались почти как легенды, то позднее ученые получили реальные доказательства их появления на территории Мангистау, – говорит эксперт.

Особый интерес в последнее время вызвала история с полосатой гиеной. В социальных сетях опубликовали снимок с пойманным зверем, подписав его «В Мангистау в ловушку попалась гиена». В Сети разгорелись горячие споры: одни называли фото фейком, поскольку гиен в регионе «отродясь не было». Другие же охотно поверили, ведь за последние несколько лет в фауне Мангистау то и дело попадаются редкие представители: бабочка Махаон, сколопендра, медоед, леопард и огромные полозы.

Ученое же сообщество, в отличие от обывателей, подошло к опубликованному снимку с позиции исторических фактов. По словам исследователя, случаи находки в Мангистау гиен хоть и остаются крайне редкими, сенсацией для ученых не являются.

Первые свидетельства появления гиены в регионе относятся еще к середине 1990-х годов. Тогда в степных районах фиксировались нападения неизвестного хищника на домашний скот, а позднее охотники обнаружили и саму гиену. Спустя годы сотрудники Устюртского заповедника нашли в районе Карынжарыка останки еще нескольких животных.

Сегодняшний случай, говорит ученый, лишь подтверждает: отдельные особи периодически заходят на территорию Мангистау из соседнего Туркменистана. При этом о формировании устойчивой популяции речи пока не идет.

Специалисты подчеркивают, что полосатая гиена значительно отличается от образа, который сформировался у людей под влия­нием фильмов о дикой Африке. Этот зверь ведет одиночный образ жизни и чаще питается падалью, чем охотится самостоятельно.

По словам Константина Плахова, в 1990-е годы хищники действительно могли чаще приближаться к хозяйствам, однако причиной становилось резкое сокращение численности диких копытных. Тогда на Устюрте практически исчезли джейраны, сайгаки и устюртские муфлоны. Сейчас ситуация постепенно меняется.

– В последние годы в регионе наблюдается восстановление численности некоторых видов животных. Этому способствуют сразу несколько факторов. В первую очередь – снижение антропогенной нагрузки на отдельные территории Устюрта, – говорит Константин Плахов.

Как поясняет исследователь, сегодня людей в отдаленных пус­тынных районах стало меньше, а масштабы браконьерства уже не сопоставимы с тем, что было десятилетия назад. Кроме того, заметно изменилось отношение молодежи к охоте.

На этом фоне у диких животных появляется возможность возвращаться в привычные места обитания и расширять ареал.

Отдельную роль, по мнению ученого, сыграли и инфраструктурные изменения. Так, строительство железной дороги вдоль Кара-Богаз-Гола фактически открыло новые пути миграции для крупных хищников, в том числе леопарда.

Помимо гиен и леопардов, в Мангистау сегодня встречаются и другие редкие виды. Среди них – каракал, которого называют пустынной рысью, а также медоед – один из самых выносливых и бесстрашных хищников в мире.

Особое внимание специалис­ты уделяют и рептилиям. По словам Константина Плахова, жители региона нередко принимают крупных змей за опасных экзотических существ, хотя чаще всего речь идет о палласовом полозе – крупной, но неядовитой змее, не представляющей угрозы для человека.

Ученый считает, что растущий интерес жителей к природе Мангистау связан еще и с развитием внутреннего туризма. Люди стали чаще выезжать в степи и урочища, замечая животных, на которых раньше просто не обращали внимания.

Однако именно туристическая нагрузка сегодня вызывает у специалистов наибольшие опасения.

По словам Плахова, массовое освоение природных территорий способно серьезно нарушить сложившиеся экосистемы. Особенно уязвимыми остаются районы Бозжыры и крупных водопоев, где дикие животные традиционно пережидают засушливые периоды.

Исследователь напомнил, что для сохранения фауны жизненно важны так называемые «станции переживания» – тихие участки, где животные могут существовать без постоянного присутствия человека. При активном туристическом потоке звери покидают такие территории.

В качестве примера ученый привел ситуацию с водопоем Донгулексор возле спуска Маната, где прокладка трубопровода изменила привычные условия для животных.

Несмотря на существующие проблемы, специалисты уверены: потенциал Мангистау как одного из важнейших природных регионов страны до конца еще не раскрыт.

По мнению Константина Плахова, Устюрт остается настоящей находкой для исследователей. Здесь по-прежнему сохраняются трудно­доступные территории, где природа развивается практи­чески без вмешательства человека. Именно поэтому ученые не исключают, что в ближайшие годы регион еще не раз удивит новыми открытиями и редкими встречами с представителями дикой природы.

#Мангистау #животные #миграция #заповедник #хищники

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