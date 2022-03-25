Ехал с привязанным к авто трупом собаки: шокирующее видео прокомментировали в полиции

Водителя, ехавшего с привязанным к автомобилю трупом собаки, задержали в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Как сообщили в полиции, видеозапись, которая буквально шокировала Казнет, была сделана 24 марта в поселке Шамалган Карасайского района. Водитель внедорожника Тoyota 4Runner, 56-летний местный житель, был задержан и доставлен в районную полицию.

«Мужчина пояснил, что собака уже была мертва и лежала на дороге, препятствуя движению автотранспортных средств. В связи с чем он решил оттащить труп животного в безлюдное место на окраину населенного пункта.

В настоящее время показания задержанного проверяются. По результатам будет принято окончательное процессуальное решение», – заключили в полиции.