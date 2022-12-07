Экибастузцам, которые были без тепла из-за аварии в городе, пообещали не выставлять счета за теплоэнергию в ноябре и декабре

Общество
Екатерина Бескорсая

Тем, у кого был недогрев, сделают перерасчет. Об этом вчера на очередном вечернем брифинге заявил председатель правления АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация» (ЦАЭК) Багдат Орал.

На этом хорошие новости из Экибастуза заканчиваются. До завершения работ здесь по-прежнему далеко. Более того, в городе выявляют новые порывы. Например, во вторник во время обхода специалисты выявили повреждение теплосети диаметром 426 мм на той самой многострадальной улице Машхур Жусупа, в микрорайоне 5А.

– Руководителем оперативного штаба – первым заместителем Премьер-министра Казахстана Романом Скляром принято техническое решение о строительстве наружной тепловой сети в обход существующей трассы на участке в 120 метров поверху, – рассказал временно исполняющий обязанности акима Павлодарской облас­ти Олег Крук. – Если бы мы проводили ремонт по старой трассе в подземном исполнении, как она сейчас лежит, то нужно было бы 20 часов, во время которых дома микрорайона вновь бы оставались отключенными от тепла.

Выбранный способ решения проблемы предположительно сокращает время исполнения в четыре раза. Для тех, кто живет десять дней в замороженных квартирах, счет уже давно идет на минуты.

Власти заверяют: вчера вечером в доме по адресу Сатпаева, 8 (он состоит из шести корпусов и 20 подъездов) завершили наконец замену стояков и радиаторов отоп­ления. В похожем девяти­этажном жилом комплексе по улице Машхур Жусупа, 52 эти работы завершили в 14 подъездах из 20. Причем ремонтные бригады не останавливаются даже ночью.

Отвечая на вопрос, почему рабочие так долго «зависли» на этих двух жилых комплексах, Олег Крук пояснил: в отличие от других домов батареи здесь были полностью разморожены, практически на всех этажах и в каждой квартире меняли стояки и радиаторы.

Но уже во время трансляции брифинга в соцсети поступили комментарии от жителей того самого дома по Сатпаева, 8: «в третьем корпусе нет тепла». Олег Крук признал, что такое возможно, потому что процесс настройки правильной циркуляции теплоносителя по внутренней системе – дело не одного дня. Специалисты дали техническую возможность подачи тепла, поменяли сами сети в подъездах и квартирах, но это еще не конец работы. К тому же были остановки из-за повторных повреж­дений на внутренних сетях.

Также, по заверениям местных властей, удалось отогреть системы водоснабжения в 8 из 28 пострадавших многоэтажек – сделать это прежде не получалось просто потому, что в домах не было тепла.

Отметим, что пока продолжаются восстановительные работы, не приступают к оценке ущерба. Тем не менее экибастузцам напоминают, что уже сейчас нужно писать соответствующие заявления в произвольной форме с указанием конкретных причин и требуемого возмещения ущерба. Аким города Аян Бейсекин попросил жителей, которые производили работы в домах за свой счет, сохранять фискальные чеки за выполненные работы и напомнил, что заявления принимают в 7 из 12 пунктов обогрева.

А в региональной палате предпринимателей составили алгоритм действий для владельцев бизнеса, которые тоже немало пострадали из-за ЧС в Экибас­тузе. В идеале всем – простым гражданам и предпринимателям – нужно фотографировать и снимать на видео последствия размороженных батарей и стояков, затоплений и возгораний. Разбираться со всеми этими неприятностями еще только предстоит.

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