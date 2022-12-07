Экибастузцам, которые были без тепла из-за аварии в городе, пообещали не выставлять счета за теплоэнергию в ноябре и декабре

Тем, у кого был недогрев, сделают перерасчет. Об этом вчера на очередном вечернем брифинге заявил председатель правления АО «Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация» (ЦАЭК) Багдат Орал.

На этом хорошие новости из Экибастуза заканчиваются. До завершения работ здесь по-прежнему далеко. Более того, в городе выявляют новые порывы. Например, во вторник во время обхода специалисты выявили повреждение теплосети диаметром 426 мм на той самой многострадальной улице Машхур Жусупа, в микрорайоне 5А.

– Руководителем оперативного штаба – первым заместителем Премьер-министра Казахстана Романом Скляром принято техническое решение о строительстве наружной тепловой сети в обход существующей трассы на участке в 120 метров поверху, – рассказал временно исполняющий обязанности акима Павлодарской облас­ти Олег Крук. – Если бы мы проводили ремонт по старой трассе в подземном исполнении, как она сейчас лежит, то нужно было бы 20 часов, во время которых дома микрорайона вновь бы оставались отключенными от тепла.

Выбранный способ решения проблемы предположительно сокращает время исполнения в четыре раза. Для тех, кто живет десять дней в замороженных квартирах, счет уже давно идет на минуты.

Власти заверяют: вчера вечером в доме по адресу Сатпаева, 8 (он состоит из шести корпусов и 20 подъездов) завершили наконец замену стояков и радиаторов отоп­ления. В похожем девяти­этажном жилом комплексе по улице Машхур Жусупа, 52 эти работы завершили в 14 подъездах из 20. Причем ремонтные бригады не останавливаются даже ночью.

Отвечая на вопрос, почему рабочие так долго «зависли» на этих двух жилых комплексах, Олег Крук пояснил: в отличие от других домов батареи здесь были полностью разморожены, практически на всех этажах и в каждой квартире меняли стояки и радиаторы.