Экохаб – пространство для формирования нового мировоззрения

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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

С первых минут экскурсии в экохаб, на которую мы попали вместе с детьми, стало ясно, что это настоящее экологическое путешествие с эффектом вовлечения и проживания каждого этапа переработки.

фото Юрия Беккера

Первым делом нам показали, как работает фандомат, который принимает пластиковые и алюминие­вые бутылки и выдает деньги на банковскую карту. Проект уникален тем, что фандоматы – казахстанской сборки, и это первый опыт такого рода в Центральной Азии и один из самых заметных корпоративных проектов по формированию экокультуры за годы независимости Казахстана.

Затем ребят пригласили покрутить педали на велошредере. Плас­тиковые крышки на глазах превращались в цветную стружку, которая позже пойдет на изготовление разных полезных предметов. Все это происходило на фоне игры, и, увидев результаты, дети испытали массу положительных эмоций.

Жители Алматы приносят сюда пластик, бумагу, стекло, батарейки, лампочки и алюминиевые банки. Собранные материалы отправляются на соответствующие предприятия по переработке.

Руководитель хаба Назгуль Сальмухамедова показала детям, как читать маркировки на упаковках: если в треугольнике стоят цифры 2, 4 или 5 – это перерабатываемый пластик, а вот 1, 3 и 6 – нет. Многие с удивлением узнали, что одноразовая посуда и тетрапакеты от соков не подлежат переработке из-за многослойности и клеевой основы. То же касается и ярких коробок от игрушек.

Получив массу полезной информации, ребята прошли в производственный цех, где на специальных станках с помощью пресс-формы и нагрева пластмассовой стружки изготавливаются брелоки, подставки для телефонов, экокоины, а затем и раскрасили их.

– Будущее – в ваших руках, давайте вместе делать нашу планету чище, вводить экологические привычки, – обратилась к детям Назгуль Сальмухамедова. А нам рассказала: – Мы всегда приглашаем детей с родителями. Когда они участвуют в процессе изготовления конечного продукта из пластика, у них появляется чувство гордости за свой вклад и меняется отношение к отходам.

Тем временем алматинцы ­несли свои пакеты и аккуратно раскладывали их содержимое по бакам. Таким образом, экохаб является удобным способом сдачи вторсырья для жителей и первым звеном в поставке отходов крупным переработчикам.

Идейный вдохновитель и организатор проекта эколог Евгений Мухамеджанов более семи лет погружен в экотему, горит своим делом и заряжает энергией единомышленников. По его словам, формирование экологического сознания – процесс, требующий времени, участия и доверия. Его нельзя ускорить приказом или акцией.

Экохабы, созданные в Алматы, демонстрируют, как пошаговая работа с детьми, молодежью и их родителями способна дать устойчивый результат. Евгений давно понял, что невозможно навязать человеку экологичные привычки, он должен прийти к ним осознанно. Это путь не месяцев, а нескольких лет, поэтому роль таких пространств трудно переоценить.

– Главная фишка нашего проек­та в том, что он вовлекает­ все больше людей в экологическую тему. Сложнее всего менять сознание людей, потому что невозможно заставить людей что-то делать, они сами должны прийти к этому осознанно, – говорит Евгений.

Экохабы уже действуют на базе Satbayev University и КазНУ им. аль-Фараби, вскоре откроются в Алмалинском районе, а также на базе КазНПУ им. Абая в Парке культуры. Летом в них будут работать 400 волонтеров.

Один только визит в экохаб может запустить у ребенка цепочку изменений, которая трансформирует всю семью. И такой подход показывает высокую эффективность. За время существования проекта более 400 детей из 20 школ прошли через мастер-классы.

Евгений убежден, что важны не масштабные экологические мероприятия, а тихие, почти незаметные изменения. Родители, которые раньше не задумывались о сортировке мусора, теперь делают это вместе с детьми, частные компании заказывают скамейки из переработанных крышек, ученые создают экостартапы, подростки придумывают, как бороться со смогом.

– Формирование экосознания – это работа, которую не измеришь цифрами. Она не про быстрый эффект, а про долговременную трансформацию поведения, – говорит эколог. – В Алматы ежегодно образуется один миллион тонн отходов, из которых 20 процентов – пластик. Мы не можем утилизировать все, но можем изменить мышление людей, научить их собирать и сдавать мусор правильно.

Вовлечение университетов – еще один шаг в системной работе. Их человеческий и материальный потенциал должен стать драйвером экологической культуры и частью масштабного движения «Таза Қазақстан». Университеты могут быть не только площадками для лекций, но и центрами развития экокомпетенций.

Проект «Зеленый офис» Евгения Мухамеджанова, масштабированный по всей стране, стал первой экологической франшизой в Казахстане. Благодаря ему в других городах начали зарабатывать на переработке отходов. Это и есть настоящее социальное предпринимательство, формирующее компетенции и ответственное мышление.

– Государству стоит обратить пристальное внимание на развитие социального предпринимательства. Считаю, что компании, работающие в сфере экологии, должны иметь налоговые послаб­ления, потому что формирование экокультуры – одна из важнейших основ развития общест­ва, – подытожил наш разговор Евгений Мухамеджанов.

#Алматы #пластик #экохаб

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