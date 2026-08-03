Экокараван партии Baytaq стартовал из Арала

Фото: Kazpravda.kz

Экологический караван Казахстанской партии зелёных Baytaq, который охватит несколько регионов страны, стартовал 3 августа в городе Арал. Акция продлится до 12 августа, финальной точкой маршрута станет Астана, сообщает Kazpravda.kz

Официальная церемония открытия состоялась на Аллее рыбаков в Арале. Перед началом маршрута председатель партии Азаматхан Амиртаев передал представителям Аральского района партийный флаг, после чего участники акции оставили на нём свои подписи, символически обозначив старт каравана.

По словам Азаматхана Амиртаева, выбор Арала в качестве места начала маршрута связан с его особым значением в экологической истории страны.

«Арал — одна из крупнейших экологических катастроф в мире, наглядно показавшая, к каким последствиям приводит безответственное отношение к природе. Именно поэтому отсюда начинается наш экологический караван, призванный напомнить обществу о важности защиты окружающей среды», — отметил он.

Экологический караван продлится десять дней. За это время его участники посетят шесть регионов Казахстана и два города республиканского значения. В ходе поездки запланированы встречи с жителями, а также обсуждение актуальных экологических и социальных вопросов регионов.