Кандидаты в депутаты от НПК встретились с аграриями Алматинской области

Беседа с сельхозпроизводителями прошла в неформальной обстановке на арбузных полях

Фото: НПК

Кандидаты в депутаты Курултая от Народной партии Казахстана провели выездную встречу с тружениками сельского хозяйства в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz

Мероприятие, собравшее около 150 участников, прошло в нестандартном формате прямо на арбузных полях региона.

В обсуждении приняли участие представители НПК Эльмира Ауезова, Галымжан Абдраимов, Нурдаулет Оразханов и Еркебулан Дудабаев. Вместо официальных залов и кабинетов партийцы выбрали живой диалог на месте работы сельхозпроизводителей, что позволило выявить наиболее острые проблемы отрасли.

Стороны детально рассмотрели условия труда, уровень доходов сельчан, доступность мер государственной поддержки, а также барьеры при сбыте готовой продукции и пути повышения престижа рабочих специальностей.

В рамках презентации предвыборной платформы кандидаты озвучили инициативы по пересмотру минимальной заработной платы, обязательной индексации окладов с учетом инфляции и снижению уровня безработицы.

Дополнительно поднимались вопросы профессионального обучения, освоения востребованных на селе профессий и переподготовки кадров под запросы современной экономики. По словам организаторов, такие встречи на местах предоставляют возможность получить прямую и честную обратную связь от тружеников села.