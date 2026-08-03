ОСДП провела республиканский конгресс профсоюзов в Усть-Каменогорске

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Мероприятие, собравшее в молодежном ресурсном центре экспертов, лидеров профсоюзов и кандидатов в депутаты Курултая от ОСДП Асхата Рахимжанова, Максима Андрюшина, Ажар Сагандыкову и Виктора Калгина было посвящено защите прав трудящихся и презентации предвыборной платформы партии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ОСДП

«Мы видим, что текущая минимальная заработная плата в 85 тысяч тенге - это очень мало для того, чтобы человек мог достойно обеспечить себя и свою семью. Наша партия настаивает на повышении МЗП, пересмотре потребительской корзины по примеру развитых стран, решении проблем регрессников и снижении пенсионного возраста для работников вредных производств. Те компании, которые добывают наши природные ресурсы и получают сверхприбыли, должны нести полную социальную и налоговую ответственность через прогрессивную шкалу налогообложения», - отметил председатель ОСДП Асхат Рахимжанов.

В свою очередь кандидат в депутаты Курултая Ажар Сагандыкова отметила, что сегодня вопросы инклюзии вышли далеко за пределы отдельной семьи, став важнейшей общественной задачей.

«В условиях стремительного развития технологий и автоматизации мы предлагаем внедрить четырехдневную рабочую неделю. Это позволит гражданам высвободить время для семьи, здоровья и саморазвития, ведь без роста человеческого капитала невозможно полноценное развитие нашей страны», - сказала она.

Между тем кандидат в депутаты Курултая Максим Андрюшин подчеркнул, что по-настоящему устойчивое государство, в которое будут охотно идти инвесторы и куда будут стекаться капиталы, может быть построено только на принципах абсолютной справедливости.

«Любой инвестор заинтересован вкладываться и работать там, где гарантированно защищены права работников», - отметил Андрюшин.

Участники конгресса сошлись во мнении, что озвученные инициативы станут основой для реальной законотворческой работы партии в Курултае, направленной на построение справедливого социального государства.

 

#выборы #ОСДП #курултай

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