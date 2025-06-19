Практические меры по сокращению пластиковых отходов в урочище Аюсай можно масштабировать и на другие горные локации страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По оценкам экспертов, в горах планеты сосредоточено до половины мирового биоразнообразия, и горы Заилийского Алатау вблизи Алматы являются частью этой природной сокровищницы. Задумываются ли тысячи путешествующих в горах о том, что сохранение их природного свое­образия – это вклад не только в экологическую безопасность южного мегаполиса, но и защита уникального наследия планеты?

Эти мысли пришли при знакомстве с пилотным проектом по сбору и переработке плас­тиковых отходов в горной зоне Аюсай, направленным на сохранение экосистемы Иле-Алатауского национального парка. Напомним, в целях развития устойчивого экологичес­кого туризма с 2022 года здесь работает визит-центр «Аюсай». О том, какие риски несет растущий поток туристов и как бороться с приносимыми ими отходами, особенно пластиком одноразового применения, журналисты узнали в ходе выездного пресс-тура, приуроченного к Всемирному дню окружающей среды.

Организаторами мероприятия выступили центр «Содействие устойчивому развитию» при поддержке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и секретариат Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций (БРС). Среди участников были международные эксперты и представитель секретариата БРС Мехрнуш Азоди.

…С утра визит-центр жил своей повседневной жизнью, предоставляя туристам возможность познакомиться с парком, изучить марш­руты пеших троп и получить удовольствие от отдыха, не нанося ущерба природе. Неудивительно, что с первых минут посетителей покоряют крутые горные склоны, покрытые хвойными деревьями, и чис­тый воздух.

Представитель центра «Содействие устойчивому развитию» Жанибек Муханов рассказал о поэтапном внедрении системы раздельного сбора отходов в зоне «Аюсай». По его словам, проект начался с масштабной информационно-разъяснительной работы и обучения гидов и технического персонала правилам раздельного сбора отходов. Соответствующие памятки и разъяснения, направленные на повышение сознательности и экологической культуры, были распространены и среди туристов. Затем на территории визит-центра были установлены контейнеры для раздельного сбора мусора.

– Мы столкнулись с отсутствием инфраструктуры по сбору и вывозу отходов в отдаленных горных районах. Ни одна компания не была готова вывозить отходы, ссылаясь на расстояния, издерж­ки, затраты на ГСМ. В итоге сог­ласилась только администрация визит-центра «Аюсай», – отметил Жанибек Муханов.

В летний сезон по воскресень­ям контейнеры приходилось освобождать до трех раз в день. Учитывая скорость накопления отходов, было решено установить пресс-аппарат. Журналис­ты увидели, как работает это оборудование, позволившее рационально уплотнять пластиковые отходы, картон, бумагу для последующей транспортировки и переработки. Благодаря пресс-оборудованию отходы вывозятся каждые три-четыре дня. В месяц здесь собирается около двух тонн перерабатываемых отходов. С марта 2024-го по май 2025 года на территории визит-центра было собрано и передано на переработку пластика – 4 263 кг, картона и макулатуры – 3 275 кг, алюминия – 771 кг, стекла – 367 кг.

Как отметил Жанибек Муханов, осуществление этого проекта – шаг к формированию полноценной инфраструктуры обращения с отходами в горных и труднодос­тупных районах рес­публики. Сегодня это особенно актуально, учитывая, что в Казахстане из 122 тыс. тонн пластиковых отходов перерабатывается всего 23,9%, то есть 988 265 тонн. Причем единой системы сбора пластика по-прежнему нет. Этот опыт можно масштабировать и на другие туристические локации не только Алматы, но и всей республики.

Большую просветительскую работу также проводят сотрудники визит-центра. В беседе с журналистами гид Иван Лосев отметил, что визит-центр «Аюсай» ежедневно принимает сотни посетителей, а в выходные их чис­ло доходит до 4 000 человек. В задачи визит-центра также входит и экологическое просвещение туристов, в том числе и обучение навыкам, как правильно собирать и сортировать мусор.

– Главное правило пребывания в национальном парке гласит: каждый турист должен уносить с собой все, что принес. Я всегда беру с собой пакеты, перчатки, вместе с группой по пути собираем мусор и сортируем его. Увы, не только молодежь, но и представители старшего поколения не отличаются культурой поведения. Много раз наблюдал, как они бросают мусор. При этом люди предлагают для удобства отдыхающих установить в горах… урны и баки, не понимая, какой риск представляет этот шаг, так как запах пищи будет привлекать диких животных. Я уже видел следы медведя в горах, – приз­нался гид.

…Еще одним пунктом посещения в рамках пресс-тура стал завод по переработке и выпуску пластмассовых изделий одной из отечественных компаний, где участники экологического похода смогли ознакомиться с полным циклом переработки отходов плас­тика – от его сбора до выпус­ка новой продукции.

Делясь своим впечатлением по итогам пресс-тура с автором этих строк, Мехрнуш Азоди отметила, что аналогичный проект по переработке пластиковых отходов в горах уже осуществляется в 14 странах. Но казахстанский опыт во многом является моделью для других стран Центральной Азии, он показывает, как личная мотивация при поддержке государства и международного сообщества может оказать синергетический эффект.

Отвечая на вопрос о том, какие шаги стоит предпринимать государству, чтобы этот процесс масштабировался в других регио­нах республики, она отметила, что роль по развитию этой индуст­рии не лежит исключительно на плечах государства. Правительство может совершенствовать законодательство и регуляторные меры, обязав компании работать экологично, но важны и инициа­тивы частных лиц.

По словам эколога, успех проекта в урочище Аюсай не в тоннах переработанного пластика, а в том, как меняется мышление у гидов, сотрудников парка, туристов. Повышение экологичес­кой культуры, вовлеченность местного сообщества в создание устойчивой инфраструктуры – все это элементы одного пазла, который складывается в картину ответственного отношения к природе.