На очередном заседании Конституционной комиссии обсудили инициативы по созданию Халық Кеңесі, который должен стать устойчивой площадкой для системного диалога, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам председателя маслихата Северо-Казахстанской области Владимира Бубенко, новый орган направлен на укрепление доверия между обществом и властью, развитие культуры открытого обсуждения и совместного поиска решений.

«Халық кеңесі будет обладать правом законодательной инициативы и возможностью выступать с предложением о проведении республиканского референдума. Его статус и полномочия предлагается закрепить на конституционном уровне, что сразу делает его системообразующим институтом публичной власти», – отметил Владимир Бубенко.

Он подчеркнул, что создание Народного совета соответствует духу и логике конституционной реформы. Более того, эти нормы стали правовой основой для более широкого вовлечения общества в процессы государственного управления.

Наряду с этим, по словам спикера, особое значение приобретает и вопрос бережного отношения к природе как конституционной ценности.

«Закрепление принципов экологической ответственности на уровне Конституции отражает общественный запрос на устойчивое развитие и формирует культуру коллективной ответственности за сохранение условий жизни. Экологическая защита по своей сути является формой защиты общества и его долгосрочных интересов», – подчеркнул председатель маслихата.

Отдельно было отмечено, что Народный Совет возьмёт на себя функции Ассамблеи народа Казахстана по обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия, подготовке предложений по внутренней политике и государственной идеологии.