Экономика роста

На площадке СЦК
205
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Устойчивая динамика характеризует социально-экономическое развитие Мангистауской области

фото пресс-службы акима области

Об этом на брифинге в СЦК говорил глава региона Нурдаулет Килыбай. В центре внимания были вопросы по привлечению инвестиций, развитию агропромышленного комплекса, туризма, транспорт­ной инфраструктуры и социальной сферы.

В своем выступлении аким Мангистауской области остановился на важном событии в регионе – внедрении первого в Центральной Азии морского аквакультурного проекта. По его словам, в акватории Каспийского моря в Актау компания Organic Fish реализует инициа­тиву по выращиванию морского лосося стоимостью 11,9 млрд тенге. После выхода на полную мощность предприятие сможет произ­водить до 5 тыс. тонн рыбы в год, что придаст новый импульс развитию рыбного хозяйства региона.

В целом агропромышленный комплекс демонстрирует положительную динамику, прокомментировал Нурдаулет
Килыбай. Только в текущем году объем сельскохозяйственной продукции в области составил почти 38 млрд тенге, при этом производство в животноводстве выросло на 22,4%. Активно развивается верблюдоводство. На сегодняшний день в Мангис­тау насчитывается около 95 тыс. верблюдов, реализуются проекты по глубокой переработке и экспорту верблюжьего молока, открыт цех автоматизированного доения. В 2025–2027 годах в агропромышленном комплексе планируется реализация 15 инвес­тиционных проектов на сумму 23,6 млрд тенге.

Отдельный акцент был сделан на туристической отрасли. За девять месяцев 2025 года Мангис­таускую область посетили более 350 тыс. туристов, объем оказанных услуг составил 17,2 млрд тенге, что на 13% больше, чем годом ранее. По приему иностранных туристов регион занял третье место в стране. В ближайшие годы планируется реализация 17 инвестиционных проектов в этой сфере общей стоимостью 198 млрд тенге с соз­данием более 800 рабочих мест.

Активно развивается и транс­портно-логистический потенциал региона. За последние три года в Мангистаускую область привлечено около 3 трлн тенге инвестиций, объем прямых иност­ранных инвестиций достиг 3 млрд долларов. Только в текущем году запущено 19 инвестиционных проектов стоимостью 235 млрд тенге. Значительные планы связаны с развитием портовой инфраструктуры, Транскаспийского маршрута и созданием международного торгово-логистического хаба «Актау – западные ворота Казахстана».

Положительная динамика сохраняется и по ключевым экономическим показателям. Объем валового регионального продукта достиг 2,4 трлн тенге, объем торговли превысил 1 трлн тенге, рост составил 108%. По словам главы региона, 97% авто­мобильных дорог местного значения находятся в хорошем состоянии – это один из лучших показателей по республике.

Не остается без внимания и социальная сфера. В 2025-м в области в эксплуатацию введены 14 школ на более чем 13 тыс. мест, что позволило сократить число учебных организаций с трехсменным обучением. Открыты новые медицинские объек­ты, завершено строительство станции скорой помощи в Актау, центра для детей с аутизмом на 100 мест.

– Наша задача – не просто демонстрировать цифры роста, а создавать устойчивую экономику, которая работает на качество жизни людей. Все эти проекты – от аквакультуры и туризма до транспорта и социальной сферы – направлены на то, чтобы Мангистауская область была комфортным и перспективным регионом для жизни, работы и инвестиций, – подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Подводя итоги, он указал, что приоритетами развития региона остаются обрабатывающая промышленность, туризм, транс­порт и логистика, малый и средний бизнес, а также рыбное хозяйство. Работа по привлечению инвес­тиций и созданию благоприят­ных условий для устойчивого роста Мангистаус­кой области будет продолжена.

#Мангис­тауская область #СЦК #итоги года

