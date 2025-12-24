Экономика роста На площадке СЦК 24 декабря 2025 г. 7:20 205 Ирина Логвинова собственный корреспондент по Мангистауской области Устойчивая динамика характеризует социально-экономическое развитие Мангистауской области фото пресс-службы акима области Об этом на брифинге в СЦК говорил глава региона Нурдаулет Килыбай. В центре внимания были вопросы по привлечению инвестиций, развитию агропромышленного комплекса, туризма, транспортной инфраструктуры и социальной сферы. В своем выступлении аким Мангистауской области остановился на важном событии в регионе – внедрении первого в Центральной Азии морского аквакультурного проекта. По его словам, в акватории Каспийского моря в Актау компания Organic Fish реализует инициативу по выращиванию морского лосося стоимостью 11,9 млрд тенге. После выхода на полную мощность предприятие сможет производить до 5 тыс. тонн рыбы в год, что придаст новый импульс развитию рыбного хозяйства региона. В целом агропромышленный комплекс демонстрирует положительную динамику, прокомментировал Нурдаулет Килыбай. Только в текущем году объем сельскохозяйственной продукции в области составил почти 38 млрд тенге, при этом производство в животноводстве выросло на 22,4%. Активно развивается верблюдоводство. На сегодняшний день в Мангистау насчитывается около 95 тыс. верблюдов, реализуются проекты по глубокой переработке и экспорту верблюжьего молока, открыт цех автоматизированного доения. В 2025–2027 годах в агропромышленном комплексе планируется реализация 15 инвестиционных проектов на сумму 23,6 млрд тенге. Отдельный акцент был сделан на туристической отрасли. За девять месяцев 2025 года Мангистаускую область посетили более 350 тыс. туристов, объем оказанных услуг составил 17,2 млрд тенге, что на 13% больше, чем годом ранее. По приему иностранных туристов регион занял третье место в стране. В ближайшие годы планируется реализация 17 инвестиционных проектов в этой сфере общей стоимостью 198 млрд тенге с созданием более 800 рабочих мест. Активно развивается и транспортно-логистический потенциал региона. За последние три года в Мангистаускую область привлечено около 3 трлн тенге инвестиций, объем прямых иностранных инвестиций достиг 3 млрд долларов. Только в текущем году запущено 19 инвестиционных проектов стоимостью 235 млрд тенге. Значительные планы связаны с развитием портовой инфраструктуры, Транскаспийского маршрута и созданием международного торгово-логистического хаба «Актау – западные ворота Казахстана». Положительная динамика сохраняется и по ключевым экономическим показателям. Объем валового регионального продукта достиг 2,4 трлн тенге, объем торговли превысил 1 трлн тенге, рост составил 108%. По словам главы региона, 97% автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем состоянии – это один из лучших показателей по республике. Не остается без внимания и социальная сфера. В 2025-м в области в эксплуатацию введены 14 школ на более чем 13 тыс. мест, что позволило сократить число учебных организаций с трехсменным обучением. Открыты новые медицинские объекты, завершено строительство станции скорой помощи в Актау, центра для детей с аутизмом на 100 мест. – Наша задача – не просто демонстрировать цифры роста, а создавать устойчивую экономику, которая работает на качество жизни людей. Все эти проекты – от аквакультуры и туризма до транспорта и социальной сферы – направлены на то, чтобы Мангистауская область была комфортным и перспективным регионом для жизни, работы и инвестиций, – подчеркнул Нурдаулет Килыбай. Подводя итоги, он указал, что приоритетами развития региона остаются обрабатывающая промышленность, туризм, транспорт и логистика, малый и средний бизнес, а также рыбное хозяйство. Работа по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для устойчивого роста Мангистауской области будет продолжена. #Мангистауская область #СЦК #итоги года