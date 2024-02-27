Экономика сильная, но не силовая

Экономика
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Лаура Тусупбекова

Расширенное заседание Правительства с участием Главы государства, безусловно, открыло новый политико-экономический сезон в стране. Прогнозами о том, каким он должен быть, делятся эксперты, экономисты, социологи. Свое мнение выразил постоянный собеседник «КП», заместитель председателя республиканского совета по вопросам экономики, цифровизации и развития инноваций при партии «Amanat», советник заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики, доктор экономических наук, депутат Мажилиса нескольких созывов Аманжан Жамалов.

– Аманжан Макаримович, на Ваш взгляд, назначение главой Кабмина человека из Антикора свидетельствует о том, что на этот Кабмин возлагаются некие особые задачи?

– Я не думаю, что задачи Правительства связаны с опытом работы нового Премьер-министра. Мы слышали выступление Главы государства. Правительству поручено реализовать экономические реформы. Назначены новые министры национальной экономики и финансов. Поэтому я считаю, что Правительство в первую очередь будет решать экономические задачи, которые касаются бюджетно-налоговой политики, либерализации экономики, привлечения инвестиций и промышленного развития. И мы видим, что Правительство уже начало их решать. Начата ревизия расходов бюджета, разработаны предложения по улучшению процедур закупа, разработан проект указа Президента о либерализации экономики, переписывается проект нового Налогового кодекса. Ведется активная работа именно по экономическому направлению.

Нельзя говорить, что новый Премьер-министр пришел из «силового» блока. Я знаю, что Олжас Абаевич хорошо разбирается в экономике. Он был руководителем Администрации Президента, работал заместителем акима Акмолинской области. Да и работа в Антикоре напрямую связана с экономикой.

– На первом же заседании Премьер-министр поручил, по сути, переписать проект Налогового кодекса. Почему, как Вы думаете? И каким должен быть документ?

– На самом деле Президент уже обозначил основные контуры новой налоговой политики. Во-первых, ставки основных налогов будут сохранены. Более того, будет сокращено количество налогов, плат и сборов. Вы знаете, что обсуждалось повышение НДС. Сейчас принято решение, что повышения НДС не будет. Правительство будет искать другие пути пополнения доходной части бюджета. Прежде всего за счет улучшения налогового и таможенного администрирования.

Во-вторых, сокращение налоговых льгот как минимум на 20%. По оценкам, объем налоговых льгот составляет около семи триллионов тенге. Это недополученные доходы бюджета. Многие из них неэффективны. Очень важно настроить льготы так, чтобы они действительно работали на экономику.

В-третьих, и ,наверное, это самое важное, цифровизация налогового администрирования. Стоит задача провести полную цифровизацию налогового контроля и на 30% сократить формы налоговой отчетности. То есть важно нарастить цифровые мощности и создать линейку сервисов для налогоплательщиков. Я говорю о кардинальном изменении привычки по уплате налогов. Она должна быть прос­той и незаметной.

– Аманжан Макаримович, в последнее время все чаще звучит мысль о возврате госмонополии в ряд отраслей. Слышны голоса и о том, что, оказывается, государство не такой уж плохой менеджер. И в этот раз на расширенном заседании Правительства этот вопрос поднимался. Каково Ваше мнение на этот счет?

– Важно помнить, что ключевым направлением реформ Президента являются разгосударствление и приватизация. Сейчас ведется работа по изменению процесса приватизации. Стоит признать, что ее темпы были недостаточными, а многие предприятия квазигоссектора остаются неэффективными. Проще говоря, базовое направление – это либерализация и снижение участия государства в экономике.

Но есть стратегические сферы, где участие государства необходимо. К примеру, Президент говорил о возврате государственной монополии на экспертизу в строи­тельной сфере. И это правильно, потому что это касается безопасности, жизни и здоровья наших граждан. Поэтому нужно четко определить сферы, где должно сохраниться участие государства, а где можно развивать конкуренцию.

– Президент поставил задачу сущест­венно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций. На Ваш взгляд, какие дополнительные меры нужны для этого?

– Глава государства как грамотный дипломат активно проводит международные визиты и встречи с руководителями других стран. В рамках этих встреч Президент в первую очередь стремится привлечь внимание к инвестиционным возможностям нашей страны и укрепить партнерские отношения с зарубежными инвесторами и компаниями. По сути, открывает инвестиционные двери в Казахстан.

Правительству и акиматам необходимо уже выстроить предметный диалог с инвесторами и правильно сопроводить их. Для этого важно создать работающую экосистему привлечения инвестиций, наладить четкое взаимодействие между институтами развития, посольствами, акиматами и частным бизнесом. Я считаю, что в Казахстане есть все условия и возможности для этого. Правительству необходимо выстроить правильную работу в этом направлении и сосредоточиться на приоритетных для нас направлениях, причем такие проекты должны быть с полным циклом. То есть инвестиционные проекты нужно прорабатывать с учетом специфики и возможностью создания мультипликативного эффекта для других сопутствующих отраслей, подключить МСБ вокруг таких проектов, опыт других стран уже имеется.

– Какие законы, на Ваш взгляд, сегодня необходимо принять и какие меры сегодня крайне нужны стране для поднятия экономики и решения социальных вопросов?

– В Казахстане уже приняты многие законы и правила. И они эффективно работают. Их нужно эффективно реализовать. Но, конечно, жизнь меняется, и законодательство нуждается в постоянном улучшении.

Взять, к примеру, Налоговый кодекс. Это документ, который создает финансовую основу государства. Требуется кардинальное обновление принципов и подходов к взиманию налогов. То же самое касается закона о государственных закупках и Строительного кодекса. Сейчас по всем этим документам ведется активная работа. Ожидается принятие указа о либерализации экономики. Его реализация потребует серьезной ревизии и обновления многих законов. Это большая работа как со стороны Правительства, так и Парламента. Осенью прошлого года были парламентские слушания по закредитованности населения. Для решения этой проблемы также нужно внести ряд законодательных поправок по защите прав заемщиков.

Если говорить о конкретных мерах, то Президент уже обозначил все необходимые механизмы реформ и инициатив. Не хотелось бы опять повторять их. Сейчас самое главное – их реализация и исполнение Правительством и акиматами. Им предоставлено достаточно полномочий и ресурсов. Общество ждет решительных действий. Для этого и назначен Премьер-министр, нацеленный на результат и способный побороть формализм и бюрократическую волокиту.

#экономика #развитие #цифровизация #инновации #AMANAT #прогнозы

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