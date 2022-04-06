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Е.Кошанов: в регионах депутаты провели порядка 1600 встреч с населением

Сегодня депутаты Мажилиса заслушали информацию Правительства о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, собранных мажилисменам в ходе их выезда в регионы, сообщает пресс-служба Мажилиса РК.

Для этого на пленарное заседание Палаты приглашены министры во главе с Заместителем Премьер-Министра страны Ералы Тугжановым.

Предваряя обсуждение, Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил о поручении Главы государства депутатам активнее участвовать в решении актуальных социальных-экономических вопросов в регионах. 

- В феврале т.г. мажилисмены выехали в регионы для изучения ситуации на местах и провели содержательные встречи с избирателями. Поступившие обращения граждан депутаты систематизировали и месяц назад направили их в Правительство. И сегодня предстоит заслушать информацию Кабинета министров о решении этих вопросов, - уточнил Ерлан Кошанов.

Во время выездов в регионы депутаты провели порядка 1600 встреч с населением. Особый акцент делался на живые встречи на рынках, различных социальных объектах, в трудовых коллективах, посещении отдаленных населенных пунктов. Всего в Правительство было передано свыше тысячи вопросов, имеющих системный характер. Среди них - подорожание продуктов питания и медикаментов, обеспечение жильем, питьевой водой, строительство школ, ремонт дорог, улучшение качества интернета. 

При рассмотрении актуальной повестки дня мажилисмены озвучили наболевшие проблемы своих избирателей, адресовав вопросы членам Правительства. 

Отметив важность и значимость поднимаемых вопросов, Спикер Мажилиса подчеркнул, что все эти проблемы должны решаться четко и системно, и депутаты будут держать их рассмотрение на своем постоянном контроле. 

При этом Председатель Мажилиса напомнил, что за каждой проблемой стоит жизнь и судьба конкретного человека, наших граждан. 

Говоря о предстоящих масштабных политических реформах Президента страны, которые начали постепенно реализовываться, Спикер Мажилиса заявил, что Парламент, Правительство и местные исполнительные органы совместными усилиями должны активнее реагировать и решать возникающие проблемы граждан.

- Одним словом, мы должны следовать динамичному темпу, заданному Главой государства, - отметил Ерлан Кошанов.
Как подчеркнул Председатель Мажилиса, практика совместной работы Парламента с Правительством по решению проблем граждан в новом формате будет продолжена на регулярной основе. 

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