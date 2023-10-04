Экс-аким в Акмолинской области предстал перед судом за рукоприкладство

Бывшего акима сельского округа привлекли к ответственности в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Астраханского районного суда.

Фото: Kazpravda.kz

Бывшего акима Острогорского сельского округа Астраханского района К. судили за причинение легкого вреда здоровью Ж. (часть 1 статьи 73-1 КоАП).

Словесный конфликт между акимом К. и работником ТОО Ж. в селе Новый Колутон возник из-за того, что последний не подал воду населению. В какой-то момент К. ударил работника ладонью в затылок, от чего тот упал и ударился лицом, получил ссадины и кровоподтек.

Вина экс-акима подтверждена показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением эксперта.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств (ранее не привлекался к адмответственности, положительная характеристика) и отсутствия отягчающих назначил штраф в 15 МРП.

Также суд для принятия мер реагирования вынес частное постановление в адрес акима Акмолинской области, где обратил внимание на отсутствие контроля за работой нижестоящих акимов.

Постановление не вступило в силу.