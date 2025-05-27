Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы вынесли обвинительный приговор в отношении А.К Абдижапарова по факту мошенничества, в результате которого он обманным путём завладел земельными участками, принадлежащими государству. Расследование провели сотрудники городского Департамента АФМ, сообщает Kazpravda.kz

Так, согласно постановлениям акимата, во временное пользование сроком на 5 лет в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» были переданы земельные участки, расположенные по ул. Жукова уч.67 (площадь 2,3 га) и ул. Жамакаева уч.77 (площадь 6,3 га).

Будучи бывшим сотрудником НАО «Правительство для граждан» и понимая, как устроена система регистрации недвижимости, Абдижапаров предоставил в уполномоченные органы заведомо ложные соглашения о расторжении договоров временного пользования и поддельные постановления акимата о том, что вышеуказанные земельные участки якобы переданы в частную собственность. Однако в действительности такие постановления акиматом не выносились.

В результате им произведена незаконная перерегистрация земельных участков на принадлежащее ему ТОО «Айша Групп». В дальнейшем он реализовал участки третьим лицам за 1,3 млрд тенге.

«С санкции суда наложен арест на земельные участки, рыночная стоимость которых составила 13,6 млрд тенге. Приговором суда Абдижапаров признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК (мошенничество), и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что земельные участки возвращены в собственность государства, на их территории планируется возведение инновационного хаба.