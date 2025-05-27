Экс-сотрудника «Правительства для граждан» осудили по делу о земельных аферах

Коррупция,Суд
80
Дана Аменова
корреспондент

Он незаконно продал участки на 1,3 млрд тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы вынесли обвинительный приговор в отношении А.К Абдижапарова по факту мошенничества, в результате которого он обманным путём завладел земельными участками, принадлежащими государству. Расследование провели сотрудники городского Департамента АФМ, сообщает Kazpravda.kz 

Так, согласно постановлениям акимата, во временное пользование сроком на 5 лет в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» были переданы земельные участки, расположенные по ул. Жукова уч.67 (площадь 2,3 га) и ул. Жамакаева уч.77 (площадь 6,3 га).

Будучи бывшим сотрудником НАО «Правительство для граждан» и понимая, как устроена система регистрации недвижимости, Абдижапаров предоставил в уполномоченные органы заведомо ложные соглашения о расторжении договоров временного пользования и поддельные постановления акимата о том, что вышеуказанные земельные участки якобы переданы в частную собственность. Однако в действительности такие постановления акиматом не выносились.

В результате им произведена незаконная перерегистрация земельных участков на принадлежащее ему ТОО «Айша Групп». В дальнейшем он реализовал участки третьим лицам за 1,3 млрд тенге. 

«С санкции суда наложен арест на земельные участки, рыночная стоимость которых составила 13,6 млрд тенге. Приговором суда Абдижапаров признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК (мошенничество), и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что земельные участки возвращены в собственность государства, на их территории планируется возведение инновационного хаба.

#приговор #земля #участки #афера

Популярное

Все
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Музей космонавтики откроют в Байконыре
Ферма, где роботы доят коров
Сюрпризы от «Окжетпеса», «Жетысу» и «Улытау»
Гармония музыки и танца
«Умный дом» и все, кто в нем
Когда работа начинается с заботы
Как не остаться в долгу
У каждого должна быть крыша над головой
Открытое окно – зона риска
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Управление беспилотниками – настоящее искусство
Подготовили пляжи и спасателей
Испытание броней и огнем
Навели порядок в древнем Сауране
Клянусь защищать Отчизну!
Зарядка с чемпионами прошла в Алматы
Развивая медицинский кластер
Сердце села – в семье
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Тайны городского парка
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Истоки тюркской письменности
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Похолодание прогнозируют в Казахстане
Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

Экс-топ-менеджеру «Казатомпрома» вынесен приговор
Гендиректора природного резервата «Бокейорда» задержали в З…
Меры по борьбе с коррупцией обсудили в Алматинской Академии…
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]