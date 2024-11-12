Эксклюзив ручной работы

Жительница села Туймебаево Илийского райо­на Женисгуль Даулетова – известный в республике мастер рукоделия, призер ряда творческих конкурсов, обладатель медали «Ұлт мақтанышы». Около двадцати лет она занимается изготовлением көрпе, подушек, казахской национальной одежды и обуви, сәукеле, украшений.

Нынче по решению регионального бренд-комитета Женисгуль Даулетова была признана одним из победителей проекта «Бір ауыл – бір өнім», направленного на развитие сельской инфраструктуры, сокращение безработицы и повышение благосостояния казахстанцев. Недавно она вместе с коллегами Назирой Чукеновой и Фаризой Молдабергеновой представила Алматинскую область в финальном туре проекта в Астане.

Еще в школьные годы Женисгуль попала в дорожную аварию, приведшую к инвалидности I группы. Девушка перенесла две операции на позвоночнике, ей пришлось полтора года соб­людать постельный режим. С тех пор она передвигается на коляске. Однако вердикт врачей не стал поводом для отчаяния: Женисгуль успешно окончила школу, заочно отучилась в колледже на экономиста-бухгалтера. Оптимизму, силе духа и трудолюбию 39-летней мастерицы могут позавидовать и здоровые сверстники.

К слову, именно несчастный случай стал поводом к занятию народным искусством. Шить и вязать девочку научила в детстве Менеш-әже, вручную оснащавшая все убранство юрты. Секреты древнего ремесла были переданы в хорошие руки: талант­ливая внучка обратила хобби в способ заработка, и сегодня это ее основное занятие.

Одной из первых в Казахстане энергичная сельчанка стала наносить национальный орнамент на көрпеше – маленькие одеяль­ца. И уже после Женисгуль ее коллеги из других регионов республики и соседнего Кыргызстана освоили данную технологию.

Мастерица пропагандирует духовные ценности казахского народа. Каждое ее изделие – настоя­щее произведение искусст­ва. В последние годы в качестве сырья использует шерсть, войлок, кожу. О полезных свойствах этих натуральных материалов известно с незапамятных времен. Изделия из них не только хорошо сохраняют тепло, но и помогают снизить давление, уменьшить боль в мышцах и суставах, улучшить кровообращение. Неслучайно степняки отличались крепким здоровьем.

Женисгуль и ее помощница привезли на выставку в столицу мужскую и женскую обувь, платья, головные уборы, сумки, тапочки, шарфы.

– Люблю свое дело, целый день провожу за швейной машинкой, – рассказывает мастер. – Рукоделие – весьма кропотливый труд, на изготовление только одной вещи может уйти несколько месяцев. Каждую мелкую деталь пришиваем вручную. А перед этим рисуем макет, узоры, орнамент. На все это нужны богатая фантазия и большое терпение. Каждый раз вкладываем в рабочий процесс частичку своей души. Только так могут получиться изящные и в то же время удобные изделия.

Уникальные handmade-изделия Женисгуль Даулетовой пользуются спросом, в основном продажа идет посредством социальных сетей. Заказы поступают не только от казахстанцев, но и покупателей из-за рубежа. Рукодельница международного класса считает важным беречь как зеницу ока народные ремес­ла и все их компоненты. Особое внимание она уделяет модным тенденциям, старается идти в ногу со временем, но при этом обязательно соблюдает традиционные течения, придает изделиям национальный колорит.

Долгие годы Женисгуль лелеет мечту расширить бизнес, но все никак не получается. Ее самое сокровенное желание – открыть в регионе центр декоративно-прикладного искусства «Қолөнер орталығы», обустроить в нем мастерские, торгово-выставочную галерею, учебный центр. Мастер хотела бы обучать навыкам рукоделия многодетных матерей, домохозяек, инвалидов, школьников, но, к сожалению, не имеет для этого подходящего помещения.

С просьбой помочь построить центр ремесел Женисгуль Даулетова неоднократно обращалась к представителям местных влас­тей. Но дальше слов и обещаний оказать поддержку дело не движется.

Параллельно с работой она продолжает учебу в Казахском национальном женском педагогическом университете в Алматы. Осваивает азы предпринимательст­ва, полученные знания планирует применить на практике. Много полезной информации талантливая женщина черпает в бизнес-тренингах, мастер-классах.

– Нередко казахскую нацио­нальную одежду, сувениры и көрпе привозят к нам на продажу из соседних стран, – сетует моя собеседница. – Недавно узнала, что в Кыргызстане из войлока изготавливают до двух тысяч наименований товаров! Причем делают это тамошние мастера за счет иностранных инвестиций. Почему бы такое масштабное производство не организовать у нас?

По словам Женисгуль, в респуб­лике достаточно запасов экологически чистого, натурального сырья – войлока, шерсти, кожи, других материа­лов. Необходимо повсеместно строить шеберлер ауылы, создавать рабочие места. Есть немало уникальных ремесленников, желающих внести вклад в дело сохранения и развития традиций, в процветание страны. Нужно лишь обратить на них внимание, оказать поддержку, ведь именно они – носители нашей культуры.

По мнению культурологов и историков, казахское декоративно-прикладное искусство имеет все шансы стать национальным экс­портным брендом. Сегодня сама жизнь велит возрождать старинные ремесла, делая произ­ведения мастеров визитной карточкой страны. Народные промыслы могут играть роль магнита, привлекающего внимание зарубежных и отечественных туристов, и воспитывать в казахстанцах гордость за свою страну.