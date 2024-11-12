Эксклюзив ручной работы Общество 12 ноября 2024 г. 5:00 14 Асет Калымов собственный корреспондент по Алматинской области Креативная сельчанка ратует за масштабное развитие старинных ремесел фото из архива Женисгуль Даулетовой Жительница села Туймебаево Илийского района Женисгуль Даулетова – известный в республике мастер рукоделия, призер ряда творческих конкурсов, обладатель медали «Ұлт мақтанышы». Около двадцати лет она занимается изготовлением көрпе, подушек, казахской национальной одежды и обуви, сәукеле, украшений. Нынче по решению регионального бренд-комитета Женисгуль Даулетова была признана одним из победителей проекта «Бір ауыл – бір өнім», направленного на развитие сельской инфраструктуры, сокращение безработицы и повышение благосостояния казахстанцев. Недавно она вместе с коллегами Назирой Чукеновой и Фаризой Молдабергеновой представила Алматинскую область в финальном туре проекта в Астане. Еще в школьные годы Женисгуль попала в дорожную аварию, приведшую к инвалидности I группы. Девушка перенесла две операции на позвоночнике, ей пришлось полтора года соблюдать постельный режим. С тех пор она передвигается на коляске. Однако вердикт врачей не стал поводом для отчаяния: Женисгуль успешно окончила школу, заочно отучилась в колледже на экономиста-бухгалтера. Оптимизму, силе духа и трудолюбию 39-летней мастерицы могут позавидовать и здоровые сверстники. К слову, именно несчастный случай стал поводом к занятию народным искусством. Шить и вязать девочку научила в детстве Менеш-әже, вручную оснащавшая все убранство юрты. Секреты древнего ремесла были переданы в хорошие руки: талантливая внучка обратила хобби в способ заработка, и сегодня это ее основное занятие. Одной из первых в Казахстане энергичная сельчанка стала наносить национальный орнамент на көрпеше – маленькие одеяльца. И уже после Женисгуль ее коллеги из других регионов республики и соседнего Кыргызстана освоили данную технологию. Мастерица пропагандирует духовные ценности казахского народа. Каждое ее изделие – настоящее произведение искусства. В последние годы в качестве сырья использует шерсть, войлок, кожу. О полезных свойствах этих натуральных материалов известно с незапамятных времен. Изделия из них не только хорошо сохраняют тепло, но и помогают снизить давление, уменьшить боль в мышцах и суставах, улучшить кровообращение. Неслучайно степняки отличались крепким здоровьем. Женисгуль и ее помощница привезли на выставку в столицу мужскую и женскую обувь, платья, головные уборы, сумки, тапочки, шарфы. – Люблю свое дело, целый день провожу за швейной машинкой, – рассказывает мастер. – Рукоделие – весьма кропотливый труд, на изготовление только одной вещи может уйти несколько месяцев. Каждую мелкую деталь пришиваем вручную. А перед этим рисуем макет, узоры, орнамент. На все это нужны богатая фантазия и большое терпение. Каждый раз вкладываем в рабочий процесс частичку своей души. Только так могут получиться изящные и в то же время удобные изделия. Уникальные handmade-изделия Женисгуль Даулетовой пользуются спросом, в основном продажа идет посредством социальных сетей. Заказы поступают не только от казахстанцев, но и покупателей из-за рубежа. Рукодельница международного класса считает важным беречь как зеницу ока народные ремесла и все их компоненты. Особое внимание она уделяет модным тенденциям, старается идти в ногу со временем, но при этом обязательно соблюдает традиционные течения, придает изделиям национальный колорит. Долгие годы Женисгуль лелеет мечту расширить бизнес, но все никак не получается. Ее самое сокровенное желание – открыть в регионе центр декоративно-прикладного искусства «Қолөнер орталығы», обустроить в нем мастерские, торгово-выставочную галерею, учебный центр. Мастер хотела бы обучать навыкам рукоделия многодетных матерей, домохозяек, инвалидов, школьников, но, к сожалению, не имеет для этого подходящего помещения. С просьбой помочь построить центр ремесел Женисгуль Даулетова неоднократно обращалась к представителям местных властей. Но дальше слов и обещаний оказать поддержку дело не движется. Параллельно с работой она продолжает учебу в Казахском национальном женском педагогическом университете в Алматы. Осваивает азы предпринимательства, полученные знания планирует применить на практике. Много полезной информации талантливая женщина черпает в бизнес-тренингах, мастер-классах. – Нередко казахскую национальную одежду, сувениры и көрпе привозят к нам на продажу из соседних стран, – сетует моя собеседница. – Недавно узнала, что в Кыргызстане из войлока изготавливают до двух тысяч наименований товаров! Причем делают это тамошние мастера за счет иностранных инвестиций. Почему бы такое масштабное производство не организовать у нас? По словам Женисгуль, в республике достаточно запасов экологически чистого, натурального сырья – войлока, шерсти, кожи, других материалов. Необходимо повсеместно строить шеберлер ауылы, создавать рабочие места. Есть немало уникальных ремесленников, желающих внести вклад в дело сохранения и развития традиций, в процветание страны. Нужно лишь обратить на них внимание, оказать поддержку, ведь именно они – носители нашей культуры. По мнению культурологов и историков, казахское декоративно-прикладное искусство имеет все шансы стать национальным экспортным брендом. Сегодня сама жизнь велит возрождать старинные ремесла, делая произведения мастеров визитной карточкой страны. Народные промыслы могут играть роль магнита, привлекающего внимание зарубежных и отечественных туристов, и воспитывать в казахстанцах гордость за свою страну. #рукоделие #ремесло #Женисгуль Даулетова #мастерство