Эксклюзивное тесто успеха

Гастрономия
Марк Касымов

Благодаря новым инструментам господдерж­ки отечественный бизнес получает дополнительные стимулы для роста. В качестве примера того, как помощь государства помогает предпринимателям, можно привести историю развития ИП «Татым», специализирующегося на выпуске эксклюзивных сортов хлеба.

фото Игоря Бургандинова

Под брендом «Вкус хлеба» компания много лет занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке. В произ­водственных цехах, где с раннего утра витает аромат свежей выпечки, ежедневно перерабатывается около 180 тонн муки, превращаю­щейся в десятки сортов хлеба, булочек и батонов.

– Сейчас мы выпускаем более 120 наи­менований продукции, которая поступает примерно в 400 магазинов столицы. Наш охват рынка – около 70% потребностей города. Кроме того, поставки осуществляются в регионы страны, – рассказала заведующая производством Александра Шаймухаметова.

Предприятие умело сочетает семейные традиции хлебопечения и современные технологии производства, что позволяет изготавливать продукцию высочайшего качества.

В 2024 году при поддержке АО «Alatau City Bank» компания получила субсидирование процентной ставки по кредиту в рамках Национального проекта по развитию бизнеса на 2021–2025 годы. Это позволило предприятию расширить производство и инвестировать средства в технологическое обновление.

ИП «Татым» – пример того, как грамотное использование государственных программ помогает не только развивать бизнес, но и создавать рабочие места, укреплять продовольственную безопасность, формировать культуру качества.

Каждый батон и каждая булочка проходят тщательную проверку – от подбора муки до упаковки готового изделия. На предприятии внедрены современные системы автоматизации, позволяющие точно соблюдать рецептуры и температурные режимы, а также гарантировать стабильность вкуса и свежести.

Особое внимание уделяется сырью – здесь принципиально не используют искусственные добавки и консерванты. Благодаря этому продукция ИП «Татым» сохраняет натуральный вкус, аромат и питательные свойства, что особенно ценят покупатели, выбирающие здоровое питание и качество, проверенное временем.

Именно сочетание инновационных технологий и традиционного подхода к хлебопечению позволяет компании уверенно удерживать позиции лидера и расширять круг постоянных клиентов, доказывая, что казахстанский малый бизнес способен быть конкурентоспособным и устойчивым.

Как отмечает директор филиала фонда «Даму» по городу Астане Светлана Назарюк, национальный институт развития продолжает сис­темную работу по стимулированию малого и среднего бизнеса.

По ее словам, за отчетный период 2024 года столичные предприятия, получившие поддержку фонда, показали устойчивую динамику роста. В течение года создано 2,1 тыс. новых рабочих мест, а еще 10,5 тыс. удалось сохранить. Это результат целенаправленных мер по стимулированию занятости и развитию производственного потенциала мегаполиса.

