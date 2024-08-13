Экскурсию для тысячи детей из регионов организовали в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Тысяча детей получили возможность увидеть знаковые места столицы в рамках трехдневного социального тура «Астана - менің Отанымның елордасы» с участием профессиональных гидов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В течение трех дней для детей в возрасте от 10 до 14 лет из малообеспеченных и многодетных семей, а также оставшихся без попечения родителей и сирот со всех регионов Казахстана, будет проводиться культурная и развлекательная программа. Ее специально подготовили профессиональные гиды.

12 августа 50 детей из школ Шымкента познакомились с достопримечательностями Астаны. Они посетили монумент «Астана-Байтерек», а также совершили увлекательную прогулку на теплоходе по реке Есиль. После они направились в океанариум и развлекательный центр «Джунгли».

«Цель проекта – повысить осведомленность детей о столице страны, способствовать воспитанию патриотизма и уважения к Родине, углубить знания об истории и культуре Казахстана, а также показать детям возможности, которые они могут достигнуть с помощью хорошей учебы и стремления к целям. Проект также нацелен на помощь школьникам в сложных жизненных ситуациях, в налаживании коммуникаций и предоставлении возможностей для развлечений. Во время пребывания детей планируется показать самые главные достопримечательности столицы, такие как монумент «Астана-Байтерек», музей будущего «Нур-Алем», музей Первого Президента РК, Национальный музей РК, ТРЦ «Хан-Шатыр», - отметила главный менеджер ТОО «Центр развития Астаны» Сабира Садвакасова.

Методист Управления образования Шымкента Актоты Битемирова поблагодарила организаторов за предоставленную возможность посетить столицу.

«Мы приехали вместе с учащимися из Шымкента в рамках социального проекта «Астана - менің Отанымның елордасы», и наша поездка проходит великолепно. Дети невероятно довольны. Астана действительно оправдывает звание главного города страны, и мы не можем насытиться ее красотами. Можно сказать, что детская мечта сбылась. Для нас организовали даже водную прогулку, встретили очень тепло и радушно. Астана поразила своим уникальным обликом и искренним гостеприимством. Выражаем огромную благодарность за предоставленную возможность, - сказала она.

Организатором проекта выступило ТОО «Центр развития Астаны» акимата столицы.