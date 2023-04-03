Экспедитора избили и ограбили в ЗКО

Фото пресс-службы ДП ЗКО

В Байтерекском районе Западно-Казахстанской области двое молодых людей, применив насилие, отобрали у экспедитора одной из торговых фирм пакет с 1,8 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz.

"Грабители в масках нанесли потерпевшему 1990 г.р. несколько ударов по лицу, отобрали деньги и скрылись на автомашине ВАЗ 2115", - проинформировали в областном департаменте полиции.

Подозреваемых задержали.

"Двое граждан, 1996 и 1997 г.р., водворены в ИВС. Похищенное изьято", - сообщили в ДП региона.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 УК РК.