Сегодня в столичном Доме дружбы состоялось заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, в ходе которого участники активно поддержали проект новой Конституции и ее ключевые положения в вопросах укрепления общественного единства и межэтнического согласия, сообщает Kazpravda.kz

Фото организатора

Экспертами отмечена особая историческая значимость проводимых конституционных реформ, призванных усилить роль общественных институтов в развитии устойчивого диалога между государством и обществом, основанных на принципах справедливости и общественного согласия.

Об этом в своем выступлении говорила председатель Научно-экспертного совета АНК, генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова подчеркнувшая, что «справедливость в казахстанском обществе является консенсусом между обществом и личостью относительно ее места и роли в системе социальных отношений, определяемых уровнем реализации прав и свобод».

Также на неоспоримую важность предлагаемых реформ в укреплении институционального баланса власти указал директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», член НЭС АНК и кандидат политических наук Андрей Чеботарев. По его мнению, «проводимая реформа, является одним из ключевых этапов политической модернизации страны и затрагивает базовые ценности и принципы, особенно в сфере укрепления единства и межэтнического согласия».

По словам вице-ректора Академии государственного управления при Президенте РК Алии Масалимовой «в центре внимания проекта новой Конституции остается человек, его права, социальная защищенность, возможность реализовать свой потенциал в условиях стабильности и мира».

В свою очередь по мнению председателя Республиканского совета этномедиации АНК и узбекского этнокультурного центра Шерзода Пулатова «платформой для закрепления новой модели взаимодействия государства и общества, основанной на принципах представительности, инклюзивности и открытого диалога, станет предлагаемый к созданию Қазақстан Халық Кеңесі, обладающий статусом высшего консультативного органа страны».

В поддержку новых преобразований выступил и председатель Ассоциации кыргызов Казахстана Шавкат Исмаилов, по мнению которого «обсуждение проекта Основного закона – это проявление зрелости нации, ее ответственности за собственное будущее».

По итогам заседания члены Научно-экспертного совета выступили с обращением в поддержку проводимых реформ, выразив полную солидарность с необходимостью принятия новой Конституции.