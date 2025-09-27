Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия

3
Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

В Астане прошел II Форум аналитических центров Казах­стана и Китая, организаторами которого выступили Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) и Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (ИРВЕЦА КАОН).

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Форум собрал экспертов, представителей государственных институтов, академического сообщества и дипломатических кругов двух стран, став важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и выработки стратегических направлений взаимодействия двух стран.

Выступая на открытии форума, директор КИСИ Жандос Шаймарданов отметил особую значимость китайского опыта для Казахстана в вопросах перехода к инновационной экономике.

– Сегодня Китай демонстрирует пример успешной транс­формации в инновационную экономику, заняв лидирующие позиции в сферах возоб­новляемой энергетики, робототехники и искусственного интеллекта. Для Казахстана крайне важно опираться на этот опыт при реализации курса на технологичес­кую модернизацию и рост производительности. Мы стремимся к созданию новых отраслей с высокой добавленной стоимостью, где цифровые решения и инвестиции играют ключевую роль. В этом контексте стратегическое партнерство с КНР открывает возможности для совместного развития, укрепления экономической устойчивости и диверсификации наших рынков, – подчеркнул директор КИСИ.

Директор ИРВЕЦА КАОН Сунь Чжуанчжи особо отметил поддержку Казахстаном глобальных инициатив Китая в укреплении международного права и сотрудничества в облас­ти искусственного интеллекта.

– Казахстан – первая страна Цент­ральной Азии, подписавшая безвизовый режим с Китаем. 2025 год Казахстан объявил Годом туризма КНР в РК. По количеству институтов Конфуция ваша страна – лидер Цент­рально-Азиатского региона. Растущий интерес молодежи к китайской культуре, языку, молодежный обмен, сотрудничество между медиа и экспертными центрами соз­дают прочную основу для дружбы и передачи этой традиции будущим поколениям, – выразил уверенность директор ИРВЕЦА КАОН.

В рамках форума прошли три тематические сессии, охваты­вающие широкий круг актуальных тем, – от стратегического взаимодействия в дипломатической сфере до перс­пектив цифровой трансформации, искусственного интеллекта и углуб­ления торгово-инвестиционного сотрудничества.

Форум аналитических цент­ров Казахстана и Китая – важная площадка для диалога между экспертами наших стран, укрепляющая основу партнерст­ва и помогающая выработке совместных решений на фоне глобальных трансформаций. Первое такое мероприятие состоя­лось в ноябре 2024 года в Пекине.

#КНР #форум #КИСИ #Форум аналитических центров

