В Алматы состоялось экспертное обсуждение на тему «Новая Конституция Казахстана - консолидирующий потенциал общества». Организатором мероприятия выступил Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие эксперты Института прикладных этнополитических исследований, Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, а также научные сотрудники Института философии, политологии и религиоведения.

Директор Института прикладных этнополитических исследований Луиза Узарова в своем выступлении отметила, что «проект новой Конституции укрепляет принцип равных прав и уважения к многообразию Казахстана, он задаёт рамку, в которой общественное согласие опирается на справедливость, диалог и взаимное признание». Как отметил эксперт, проект Конституции представляет собой новый этап развития общественных отношений, который учитывает весь богатый опыт консолидации казахстанского общества и нацелен на дальнейшее укрепление мира и согласия.

Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Наталья Сейтахметова подчеркнула важность закрепления принципов светскости в статьях нового проекта Конституции. Она охарактеризовала эти положения, как smart-светскость, которая «укрепляет ценности гражданского мира, такие как свобода совести, культура диалога и принципы толерантности. Такая ценностная основа помогает обществу оставаться сплочённым при сохранении разнообразия взглядов в новой онтологической реальности».

Директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова в своем выступлении отметила, что «проект Конституции задаёт ясные и понятные ориентиры для общественного согласия, такие как права и свободы человека, верховенство закона и ответственность институтов. Чем чётче конституционные правила, тем выше уровень доверие в обществе и стабильность институтов».

Руководитель представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК в г. Алматы Асель Назарбетова подчеркнула, что «сравнительный анализ систем политического менеджмента показывает, что устойчивые политические системы строятся на сильной Конституции и понятных «правилах игры». В этой связи проект новой Конституции, вынесенный на референдум, имеет высокий потенциал укрепления правового государства и повышения качества государственного управления».

В свою очередь главный научный сотрудник Центра религиоведческих исследований ИФПР Анатолий Косиченко отметил важность проекта новой Конституции в укреплении нравственных основ общественной жизни, таким как «уважение к человеческому достоинству, взаимную ответственность и культуру диалога. Позитивная роль религии состоит в поддержке духовности, милосердия и солидарности, которые объединяют людей и помогают сохранять общественное согласие».

Эксперты дали положительную оценку проекту новой Конституции, отметили его созидательный потенциал для укрепления согласия в казахстанском обществе.