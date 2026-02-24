Эксперты обсудили перспективы принятия нового проекта Конституции

Конституционная реформа
182

В Алматы состоялось экспертное обсуждение на тему «Новая Конституция Казахстана - консолидирующий потенциал общества». Организатором мероприятия выступил Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие эксперты Института прикладных этнополитических исследований, Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, а также научные сотрудники Института философии, политологии и религиоведения.

Директор Института прикладных этнополитических исследований Луиза Узарова в своем выступлении отметила, что «проект новой Конституции укрепляет принцип равных прав и уважения к многообразию Казахстана, он задаёт рамку, в которой общественное согласие опирается на справедливость, диалог и взаимное признание». Как отметил эксперт, проект Конституции представляет собой новый этап развития общественных отношений, который учитывает весь богатый опыт консолидации казахстанского общества и нацелен на дальнейшее укрепление мира и согласия.

Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Наталья Сейтахметова подчеркнула важность закрепления принципов светскости в статьях нового проекта Конституции. Она охарактеризовала эти положения, как smart-светскость, которая «укрепляет ценности гражданского мира, такие как свобода совести, культура диалога и принципы толерантности. Такая ценностная основа помогает обществу оставаться сплочённым при сохранении разнообразия взглядов в новой онтологической реальности».

Директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова в своем выступлении отметила, что «проект Конституции задаёт ясные и понятные ориентиры для общественного согласия, такие как права и свободы человека, верховенство закона и ответственность институтов. Чем чётче конституционные правила, тем выше уровень доверие в обществе и стабильность институтов».

Руководитель представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК в г. Алматы Асель Назарбетова подчеркнула, что «сравнительный анализ систем политического менеджмента показывает, что устойчивые политические системы строятся на сильной Конституции и понятных «правилах игры». В этой связи проект новой Конституции, вынесенный на референдум, имеет высокий потенциал укрепления правового государства и повышения качества государственного управления».

В свою очередь главный научный сотрудник Центра религиоведческих исследований ИФПР Анатолий Косиченко отметил важность проекта новой Конституции в укреплении нравственных основ общественной жизни, таким как «уважение к человеческому достоинству, взаимную ответственность и культуру диалога. Позитивная роль религии состоит в поддержке духовности, милосердия и солидарности, которые объединяют людей и помогают сохранять общественное согласие».

Эксперты дали положительную оценку проекту новой Конституции, отметили его созидательный потенциал для укрепления согласия в казахстанском обществе.

 

 

#эксперты #конституция

Популярное

Все
Не взлетело… Что мешает развитию грузовых авиаперевозок?
Новая Конституция – новые возможности
Новая архитектура доверия и развития
Семья как точка опоры
Подготовка к голосованию продолжается
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
Ледовый триумф в Инцелле
Борцовские поединки в столице
Развивая общественный диалог
Первая победа Алиби Идриса
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
Бронзовый пируэт
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Более одного миллиарда тенге выделило Правительство на изучение и сохранение Каспия
Учеба со вкусом
Вода – не абстрактный природный ресурс
Указ Президента Республики Казахстан
Казахстан завоевал 13 медалей на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Цифровая опора государства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
Лайфхак для жизни на селе
История региона в живописи
Молодежь ощущает причастность к реформам
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Отопительный сезон проходит стабильно
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с праздником Чуньцзе
Конституция должна работать не только в юридических дискуссиях, но и в повседневной жизни – Индира Аубакирова
Не только сильные, но и красивые
Золото Сулеймана Султана
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Коллектив МАЭК поддержал новую Конституцию страны
Казахстанские деятели культуры и спорта высказались о новой…
Развивая общественный диалог
Новая архитектура доверия и развития

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]