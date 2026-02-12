Эксперты обсудили проект новой Конституции Казахстана

Конституционная реформа
117
Айман Аманжолова
корреспондент

В Астане на площадке экспертного клуба «Открытая политика» Института евразийской интеграции (ИЕИ) состоялась дискуссия на тему «Конституция-2026: новый этап политической модернизации Казахстана», передает Kazpravda.kz

В рамках экспертной встречи были обсуждены основные положения проекта новой Конституции РК, затрагивающие систему государственного управления, деятельность однопалатного парламента, партийное развитие и другие направления политической модернизации.

В своей вступительной речи руководитель департамента научно-теоретического анализа и методологического обеспечения Института евразийской интеграции Арман Ешмуратов отметил всестороннее и активное обсуждение проекта новой Конституции в обществе.

«Проект новой Конституции активно обсуждается на различных диалоговых площадках, в социальных сетях, СМИ и экспертном сообществе. Для выработки предложений была создана специальная Рабочая группа, а затем Конституционная комиссия, состоящая из депутатов, правоведов и других экспертов. На рассмотрение Комиссии через платформы eGov и eOtinish было направлено более двух тысяч обращений от граждан, профсоюзных, отраслевых, волонтерских и других организаций. Как итог, 30 января был опубликован проект новой Конституции РК. После дальнейшего обсуждения и внесения окончательных корректировок проект сегодня был представлен Главе государства, который назначил проведение референдума на 15 марта», – заявил он.

По словам А. Ешмуратова, новая Конституция ориентирована на дальнейшую политическую модернизацию страны и выступает логическим продолжением предыдущих пакетов политических реформ Главы государства. Предлагаемые изменения направлены на укрепление государственных институтов, повышение устойчивости государственной системы и качества управления.

Отдельное внимание экспертов было уделено развитию партийной системы и расширению возможностей для политической конкуренции, что позволит усилить представительство интересов граждан и повысить доверие к политическим процессам.

По мнению руководителя Центра «MediaLab» Казахстанского института общественного развития Жаксыбека Жиеналиева, переход к пропорциональной системе стимулирует развитие партийного поля.

«Внедрение однопалатного парламента, формируемого на пропорциональной основе, повышает ответственность политических партий перед электоратом. В будущем возможны кадровые изменения внутри политобъединений. Нельзя исключать появление новых партийных инициатив», – отметил Жиеналиев.

Важное значение в развитии делиберативной демократии приобретает новый орган – Қазақстан Халық кеңесі. Директор Института прикладных этнополитических исследований Луиза Узарова акцентировала внимание на более глубокой представленности гражданского общества в принятии решений.

«Создание Қазахстан Халық кеңесі – это выверенный ход, соответствующий требованиям времени. Ведь в нем будут представлены общественные организации, этнокультурные объединения и региональные интересы в лице депутатов маслихатов и членов общественных советов. Данный орган будет осуществлять законотворческую инициативу. С этой точки зрения можно констатировать, что гражданское общество более глубже встраивается в процесс принятия решений», – отметила эксперт.

По словам главного специалиста Института парламентаризма Нуржан Саулен, Халық кеңесі выступает новой площадкой, через которую эксперты, общественные организации и институты смогут высказать свои мнения по актуальным вопросам общественно-политического развития.

«В будущем благодаря этому органу может ускориться законотворческий процесс. Важно подробно и с учетом предложений гражданского общества прописать регламент и механизм работы Халық кеңесі. Соответственно, в случае одобрения проекта новой Конституции по итогам референдума, потребуется принятие отдельного закона, регулирующего деятельность этого института», – заявила она.

Эксперты также отметили важность конституционного определения науки и инноваций как стратегических направлений развития государства. По мнению заместителя директора Института прикладных этнополитических исследований Динмухаммеда Гали, это задает долгосрочный ориентир на укрепление человеческого капитала и технологическое обновление экономики.

«Обозначение в преамбуле проекта Конституции ориентиров на образование, науку и инновации показывает, что мы как единый народ выбираем интеллектуальный вектор развития. Это подтверждает наличие у страны серьезного потенциала в научной сфере и открывает возможности для постепенного перехода от нефтегазовой зависимости к экономике, основанной на знаниях и технологиях. В статье 3 также уделено внимание науке, что, на мой взгляд, приведет к системной поддержке государственных программ в данном направлении. Надеюсь, это поможет повысить человеческий капитал страны и станет стимулом для молодежи выбирать науку в качестве главной деятельности в жизни», – подчеркнул он.

По итогам заседания экспертного клуба были выработаны практические рекомендации, которые будут направлены в заинтересованные государственные органы.

 

#эксперты #реформа #конституция

