Эксперты обсудили развитие ИИ и цифровой экономики Казахстана

Партии
Дана Аменова
специальный корреспондент

Участники рынка представили практические предложения

В партии «Әділет» состоялась экспертная сессия «Цифровое государство. Эффективные институты», объединившая представителей государственных органов, IT-бизнеса, финансового сектора и экспертного сообщества, сообщает Kazpravda.kz

Участники обсудили развитие цифровой экономики, внедрение искусственного интеллекта, совершенствование государственного управления и поддержку отечественных технологических компаний.

Открывая встречу, глава АО «Казахтелеком» и член Политического совета партии Багдат Мусин отметил, что дальнейшее развитие цифровой экономики невозможно без эффективного взаимодействия государства и отечественного IT-бизнеса.

«Сегодня государство остается одним из ключевых заказчиков в сфере информационных технологий. Поэтому важно, чтобы взаимодействие с ITкомпаниями строилось на понятных правилах, прозрачных процедурах и предсказуемых условиях», – сказал он.

Продолжая тему, первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин рассказал о развитии законодательной базы цифрового государства, создании инфраструктуры искусственного интеллекта и подготовке специалистов для новой экономики.

Участники рынка представили практические предложения. Так заместитель председателя правления АО «Halyk Bank» Нариман Мукушев предложил расширять механизмы цифрового государственно-частного партнерства и активнее привлекать бизнес к созданию государственных цифровых сервисов.

Отдельные блоки дискуссии были посвящены развитию технологического предпринимательства, венчурного финансирования, платформенной занятости и кадрового потенциала отрасли.

Сооснователь MOST Holding Павел Коктышев представил предложения по развитию рынка венчурного капитала, руководитель inDrive в Казахстане Арай Бекембаев – по совершенствованию регулирования платформенной занятости, а президент Ассоциации IT-компаний Казахстана. А Айымгуль Абилева – по созданию более предсказуемых условий для работы отечественных IT-компаний.

Эксперты представили предложения по развитию цифрового государства, совершенствованию законодательства, поддержке отечественных IT-компаний, внедрению искусственного интеллекта и подготовке кадров для цифровой экономики.

#экономика #цифровизация #эксперты #партия #ИИ #«Әділет»

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