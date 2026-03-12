Институт евразийской интеграции (ИЕИ) провел очередное заседание экспертного клуба «Открытая политика» на тему «Институциональная роль политических партий в новой конституционной модели», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на указанную организацию

Дискуссия была посвящена обсуждению основных положений проекта новой Конституции, а также актуальным вопросам деятельности политобъединений в условиях внедрения пропорциональной системы и создания однопалатного парламента – Курултая. В мероприятии приняли участие представители партий Amanat и ОСДП, депутаты маслихатов, а также эксперты Института прикладных этнополитических исследований, Института общественной политики, Казахстанского института общественного развития, Института экономических исследований, Института мировой экономики и политики.

Участники мероприятия подчеркнули своевременность принятия новой Конституции. Как заявил депутат столичного маслихата Талгат Дюсеков, сегодня развиваются те государства, которые быстро адаптируются в условиях турбулентности и стремительных изменений.

«Казахстан пытается быть в их числе – в эпоху искусственного интеллекты мы одними из первых создали соответствующее министерство и реализуем программу тотальной цифровизации. Принятие новой Конституции – решение из этого же разряда. Нужно признать, что в проекте Основного закона проработано и дополнено очень много качественных норм. Это результат кропотливой работы, в которую во главе с Конституционной комиссией привлекались различные аналитические институты, отраслевые организации и другие субъекты профессионального сообщества».

По словам руководителя департамента научно-теоретического анализа и методологического обеспечения ИЕИ Армана Ешмуратова, в проект вошли основные национальные ценности и идеологемы, предложенные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Они олицетворяют собой преемственность политического курса на укрепление государственности и стратегического развития.

«Казахстан стоит на пороге исторического события – определения дальнейшего пути развития, что особенно актуально в период мировой нестабильности. Сейчас это становится предельно ясно. Президент, инициируя масштабную реформу еще в прошлом году, заложил в ее основу долгосрочные гарантии устойчивости и поступательной модернизации. Они выражаются в конституционном закреплении народа как носителя Суверенитета, принципа «Закон и Порядок», идеи «Справедливого Казахстана», ценностей трудолюбия, культуры, образования, науки и инновации», – заявил он.

По мнению экспертов, внедрение пропорциональной системы позитивно повлияет на партийное развитие и выступает оптимальной моделью парламентаризма в Казахстане.

Как отметил председатель столичного филиала партии ОСДП Талгат Омаров, мажоритарная система показала слабую эффективность.

«Сколько законодательных инициатив сделали самовыдвиженцы с 2023 года? Следует признать, что практически ни одно. Один человек не может подготовить проект закона и продвинуть его, либо единолично решить серьезную социальную проблему. Потому что нужен штаб, офис, человеческие ресурсы, нужна тщательная экспертиза каждого вопроса. Для организации такой работы могут потребоваться десятки миллионов тенге. Даже с ресурсами партии на решение одной проблемы может уйти 1,5-2 года», – заявил партиец.

Участники экспертной встречи также обратили внимание на то, что после референдума на первый план выйдут вопросы дальнейшей партийной трансформации. В частности, каким образом политические партии адаптируются к обновляемой конституционной архитектуре. Для этого, по мнению аналитиков, потребуются новые, нестандартные организационные решения, включая внедрение демократических механизмов внутрипартийного отбора. Это имеет принципиальное значение на фоне стремительной цифровизации и роста политической культуры граждан. Деятельность политобъединений в обновленных условиях покажет, насколько действующая партийная система готова к более высокой ответственности в представлении интересов различных социальных групп.

В будущем электоральном цикле политические партии столкнутся с новыми вызовами, которые напрямую связаны как с изменениями в структуре электората, так и с важностью пересмотра подходов и форм политической коммуникации.

По мнению Талгата Дюсекова, важно отойти от формального декларативного подхода при работе с гражданами.

«Помимо того, что создаются республиканские и региональные штабы, традиционно проводятся встречи с трудовыми коллективами, должен быть постоянный диалог с гражданами. Нужно на практике, в диалоговом формате доносить до местных жителей суть тех или иных решений. В рамках собственной депутатской деятельности я всегда пытаюсь придерживаться этого принципа», – заявил он.

Директор Института прикладных этнополитических исследований Луиза Узарова подчеркнула, что усиление партий и системная поддержка электората зависят от четких и выработанных правил конкуренции.

«Мы увидим успешное развитие партийной системы тогда, когда будут обеспечены понятные и доступные критерии отбора кандидатов. А они могут сформироваться только естественным путем в условиях открытости политобъединений. Поэтому всем партиям пора выходить в публичное поле и выстраивать перманентную коммуникацию с избирателями», – подчеркнула она.

В контексте развития внутрипартийной конкуренции руководитель департамента междисциплинарных и компаративных исследований ИЕИ Серик Жусупов отметил важность принципа плюрализма. По его словам, в мировой практике успеха добиваются те партии, которые создали внутри себя условия для открытого обсуждения разных позиций, отбора сильных кандидатов и постоянного кадрового обновления.

«У Либерально-демократической партии Японии есть два противоборствующих крыла – правые и левые. Казалось бы две взаимоисключающие силы находятся в одной партии. Но в зависимости от политической и экономической ситуации актуализируется программа той или иной силы, и она приходит во власть. В итоге благодаря внутрипартийному плюрализму эта партия долгие годы побеждает в достаточно жесткой конкурентной системе. Поэтому в Казахстане внимание также будет приковано к тем партиям, которые смогут организовать внутри себя подобную конкуренцию. Насколько они смогут объединить, например, предпринимателей или сельских жителей с разными взглядами, не навязывая им при этом одну точку зрения», – заявил эксперт.

По итогам экспертной встречи участники пришли к выводу, что проект новой Конституции открывает для Казахстана этап более зрелого политического развития, в котором возрастает роль партий как устойчивых институтов общественного представительства. Практические рекомендации, выработанные в ходе прошедшей дискуссии, будут направлены в заинтересованные государственные органы.