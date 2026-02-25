В Алматы состоялся экспертный форум на тему «Конституционная реформа – основа долгосрочного развития страны», сообщает Kazpravda.kz

Цель мероприятия – всестороннее экспертное обсуждение положений обновлённой Конституции, выработка профессиональных рекомендаций по её практической реализации, формирование единой позиции экспертного сообщества в поддержку конституционных реформ, а также консолидация мнений в поддержку предстоящего референдума по новой Конституции.

В рамках форума выступили представители политических партий, научно-экспертного сообщества, системы государственного управления, а также медиа- и общественного сектора. Участники обсудили влияние конституционных реформ на долгосрочное развитие страны, их роль в общественно-политических процессах, а также механизмы эффективного применения конституционных норм.

Заместитель председателя «Ауыл» Куаныш Сейтжанов отметил, что партия полностью и безусловно поддерживает проект новой Конституции, рассматривая его как важнейший шаг на пути политического и общественного развития страны.

«Проект нового Основного закона страны был разработан на основе всестороннего анализа предложений, поступивших от граждан, политических партий, общественных организаций и ведущих экспертов, а также с учетом результатов открытых общественных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений», – заявил Куаныш Сейтжанов.

Заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Ауыл» Айгерим Сарсенбаева в своем выступлении отметила, что новый проект Конституции является стратегическим документом, определяющим долгосрочные ориентиры развития страны.

«Предлагаемые изменения отражают общественный запрос на справедливость, ответственность власти и укрепление правовых основ государства, а также направлены на формирование современной и устойчивой политической системы», – подчеркнула она.

В мероприятии также приняли участие политолог Даурен Пірімбетов; директор филиала РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» по городу Алматы Айнур Идрисова; продюссер и журналист Улпан Курайысова, которые выразили свое мнение по обсуждаемой теме.

После выступлений состоялась сессия экспертного обсуждения, направленная на обмен профессиональными позициями и выработку предложений по рассматриваемой тематике.

По итогам встречи участники пришли к единому выводу: новая Конституция - это стратегический выбор, позволяющий заложить фундамент безопасного, чистого и справедливого государства.

Проведение экспертного форума стало важной площадкой для профессионального диалога, выработки содержательных рекомендаций и укрепления поддержки курса на устойчивое развитие государства.