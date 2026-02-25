Эксперты выразили единогласную поддержку новому проекту Конституции

Конституционная реформа
134

В Алматы состоялся экспертный форум на тему «Конституционная реформа – основа долгосрочного развития страны», сообщает Kazpravda.kz

Цель мероприятия – всестороннее экспертное обсуждение положений обновлённой Конституции, выработка профессиональных рекомендаций по её практической реализации, формирование единой позиции экспертного сообщества в поддержку конституционных реформ, а также консолидация мнений в поддержку предстоящего референдума по новой Конституции.

В рамках форума выступили представители политических партий, научно-экспертного сообщества, системы государственного управления, а также медиа- и общественного сектора. Участники обсудили влияние конституционных реформ на долгосрочное развитие страны, их роль в общественно-политических процессах, а также механизмы эффективного применения конституционных норм.

Заместитель председателя «Ауыл» Куаныш Сейтжанов отметил, что партия полностью и безусловно поддерживает проект новой Конституции, рассматривая его как важнейший шаг на пути политического и общественного развития страны.

«Проект нового Основного закона страны был разработан на основе всестороннего анализа предложений, поступивших от граждан, политических партий, общественных организаций и ведущих экспертов, а также с учетом результатов открытых общественных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений», – заявил Куаныш Сейтжанов.

Заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Ауыл» Айгерим Сарсенбаева в своем выступлении отметила, что новый проект Конституции является стратегическим документом, определяющим долгосрочные ориентиры развития страны.

«Предлагаемые изменения отражают общественный запрос на справедливость, ответственность власти и укрепление правовых основ государства, а также направлены на формирование современной и устойчивой политической системы», – подчеркнула она.

В мероприятии также приняли участие политолог Даурен Пірімбетов; директор филиала РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» по городу Алматы Айнур Идрисова; продюссер и журналист Улпан Курайысова, которые выразили свое мнение по обсуждаемой теме.

После выступлений состоялась сессия экспертного обсуждения, направленная на обмен профессиональными позициями и выработку предложений по рассматриваемой тематике.

По итогам встречи участники пришли к единому выводу: новая Конституция - это стратегический выбор, позволяющий заложить фундамент безопасного, чистого и справедливого государства.

Проведение экспертного форума стало важной площадкой для профессионального диалога, выработки содержательных рекомендаций и укрепления поддержки курса на устойчивое развитие государства.

#эксперты #конституция #ауыл

Популярное

Все
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Учебник как инструмент успеха
Конституционное проявление Справедливого Казахстана
Чтобы быть в авангарде технологического прогресса
На стыке жанров, стилей и идей
ФК «Окжетпес» будут спонсировать аграрии региона
Искусство света и тьмы
Генерация будет увеличена
Для новых спортивных достижений
Армия открыла двери в вузы
Навестили ветерана-долгожителя
И дамба есть, и проблемы остались
Жемчужина региона
Не все готовы к встрече вешних вод
Испытание Софией
Возьмите церий, возьмите литий!
В этом году планируется трудоустроить свыше полумиллиона человек
Драмы в стартовых поединках
Две бронзы от мушкетеров
От угледобычи – к комплексам глубокой переработки
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Вновь в строю офицеры запаса
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Не только сильные, но и красивые
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Алматинский апорт выходит на экспорт
Сахарный завод работает стабильно
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
«Ордабасы» сменил владельца
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Глава АДГС встретился с коллективом Миннауки
Асхат Аймагамбетов: Новая Конституция сохранит социальные г…
Новая Конституция задает понятные правила для бизнеса - гла…
Глава Сената обсудил проект новой Конституции с общественно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]