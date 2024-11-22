Эксперты высказали свои ожидания по цене на нефть в 2025 году

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Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.

В ноябре обновлены сценарные условия по цене нефти на 2025 и 2026 годы. По медианным оценкам, в 2025 году цена на нефть марки Brent составит 76,5 долларов США за баррель (ранее — 75 долларов США за баррель). Прогноз на 2026 год снижен до 74 долларов США за баррель. Ожидания на 2024 год сложились на уровне 80,4 долларов США за баррель.

Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 год скорректированы вверх — с 4% до 4,2%. Ожидания респондентов на 2025 год снижены с 5% до 4,7%. Прогноз на 2026 год остался без изменений на уровне 4,5%.

Аналитики ухудшили прогнозы инфляции на 2025 год с 6,7% до 6,9%. На 2024 и 2026 годы ожидания остались прежними - на уровне 8,4% и 6,0%, соответственно.

Прогнозы базовой ставки на 2025 пересмотрены в сторону повышения — с 12,0% до 12,5%, отражая изменения в инфляционных ожиданиях аналитиков. Оценки на 2026 год скорректированы с 10,1% до 10,3%. Медианные значения прогнозов на 2024 год сохранены на уровне 14,6%.

В опросе приняли участие 13 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

Напоминаем, макроэкономический опрос не содержит прогнозов Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках.