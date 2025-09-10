Фото: КГА Минтранспорта

В этой связи с 25 августа по 5 сентября были проведены внеплановые проверки эксплуатантов авиации общего назначения. Их предварительные итоги озвучены на совещании, которое провел вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, сообщает Kazpravda.kz

По данным КГА Минтранспорта, авиационная администрация Казахстана проверила 31 воздушное судно эксплуатантов авиации общего назначения и выявила ряд нарушений. Эксплуатация семи воздушных судов приостановлена до устранения эксплуатантами нарушений.

Авиационная администрация Казахстана в рамках установленных законодательством полномочий продолжает работу по контролю за деятельностью эксплуатантов, в том числе по обращениям физических лиц о фактах незаконных полётов, а также через мониторинг публикаций в СМИ и соцсетях.

«В последнее время в социальных сетях (Instagram, TikTok, Telegram) участилась реклама «эксклюзивных», «обзорных», «экскурсионных» и т. п. полетов на частных воздушных судах, при этом многие из них не имеют специальных разрешений. Авиационная администрация Казахстана предупреждает, что в соответствии с Законом «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации» эксплуатантам авиации общего назначения запрещается осуществлять воздушные перевозки, авиационные работы за плату или по найму. Эксплуатанты, нарушающие требования, будут привлекаться к ответственности», – говорится в публикации.

Напомним, в Казахстане с 14 сентября вступает в силу уголовная ответственность за создание помех управлению воздушными судами, включая попытки ослепления пилотов лазером.