Эксплуатацию семи воздушных судов приостановили в Казахстане

Транспорт,Гражданская авиация
51
Дана Аменова
специальный корреспондент

В последнее время участились факты авиационных инцидентов

Фото: КГА Минтранспорта

В этой связи с 25 августа по 5 сентября были проведены внеплановые проверки эксплуатантов авиации общего назначения. Их предварительные итоги  озвучены на совещании, которое провел вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, сообщает Kazpravda.kz

По данным КГА Минтранспорта, авиационная администрация Казахстана проверила 31 воздушное судно эксплуатантов авиации общего назначения и выявила ряд нарушений. Эксплуатация семи воздушных судов приостановлена до устранения эксплуатантами нарушений.

Авиационная администрация Казахстана в рамках установленных законодательством полномочий продолжает работу по контролю за деятельностью эксплуатантов, в том числе по обращениям физических лиц о фактах незаконных полётов, а также через мониторинг публикаций в СМИ и соцсетях.

«В последнее время в социальных сетях (Instagram, TikTok, Telegram) участилась реклама «эксклюзивных», «обзорных», «экскурсионных» и т. п. полетов на частных воздушных судах, при этом многие из них не имеют специальных разрешений. Авиационная администрация Казахстана предупреждает, что в соответствии с Законом «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации» эксплуатантам авиации общего назначения запрещается осуществлять воздушные перевозки, авиационные работы за плату или по найму. Эксплуатанты, нарушающие требования, будут привлекаться к ответственности», – говорится в публикации.

Напомним, в Казахстане с 14 сентября вступает в силу уголовная ответственность за создание помех управлению воздушными судами, включая попытки ослепления пилотов лазером. 

 

 

#КГА #эксплуатация #Минтранспорта #судна

Популярное

Все
Цифровая трансформация судебной системы
Контуры будущего определены
Политические реформы и цифровой суверенитет
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Там, где готовят востребованных специалистов
Запущено производство автоаксессуаров
Реабилитационный центр открылся в Сауране
А лаборатория-то зеленая!
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Признание в любви
Ждут сельчане новоселья
Указ Президента Республики Казахстан О Желдибае Р. С.
На крыльях духа
Поединки на британском ринге
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Прочти 15 книг – получи миллион
Обнять родителей спустя четверть века
Здоровье становится приоритетом
Распоряжение Главы государства о назначении
Приглядывают за временем
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Учение с увлечением
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Мост обрушился после ремонта
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На пути к е-экономике будущего
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
В Кызылординской области началась уборка риса
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Президент предложил использовать дроны для доставки посылок…
Казахстан должен стать крупнейшим логистическим и транзитны…
В Караганде открыли автодром для водителей пассажирского тр…
Система управления тяжелыми автомобилями создается в Туркес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]