​Экспонаты и возможности

Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Музею «Казцинка» – 10 лет, и в прошлом году, когда организация отмечала 20-летие, было решено обновить экспозиционную площадку. Как пояснил исполнительный директор компании по административным вопросам Андрей Лазарев, в отличие от других музеев, где много атрибутики, связанной с прошлым, «Казцинк» изначально закладывал идею показать современное производство.

– Мы обновили музей, и он соответствует всем современным трендам, – отметил Андрей Павлович. – Жизнь ускоряется, в повседневности все чаще на смену людям приходят роботы. И этот стиль высоких технологий отражается в музейной концепции. Здесь много света, стали, стек­ла, но при этом подчеркнуто значение экологии. Например, инсталляция, отражающая вид Усть-Каменогорска с высоты птичьего полета, оформлена стабилизированным мхом. Это настоящее растение, его ежедневно поливают.

Знакомство с «Казцинком» все гости начинают именно с музея. В экспозиции представлены фото­графии и главные этапы производства: добыча руды, обогащение с выходом концентрата, получение металла. Образцы 5 основных металлов (цинка, свинца, меди, золота, серебра) можно взять в руки, почувствовать их вес. А лист катодной меди вообще является подлинным историческим экспонатом. Он был получен в первой партии при запуске медного производства Усть-Каменогорского металлургического комплекса в 2011 году.

– Мы оформили экспозицию с породой всех месторождений «Казцинка», – рассказал начальник отдела дизайна и полиграфии компании Шамиль Асабаев. – Причем на фракциях специально сделаны срезы, чтобы посетители смогли увидеть, как выглядит порода внутри. В нашей инсталляции представлены редкие металлы, которые компания получает как сопутствующие. Экспозиция будет развиваться, причем в цифровом формате. Мы продумываем различные интерактивные системы.

По словам исполнительного директора по административным вопросам, в течение года в музей приезжают сотни школьников и студентов, чтобы получить представление о горно-металлургической компании.

– Не все должны становиться банкирами или юристами, – заметил Андрей Павлович. – Сегодня больше востребованы специалис­ты в области точных знаний. И мы стараемся ребятам рассказывать о предприятии так, чтобы после школы они сделали выбор в пользу технических профессий. Первое, о чем узнают школьники, побывав у нас, – так это о том, что мы являемся производителями не только цинка, но и золота. Они могут посмотреть фильм, рассказывающий о том, как устроено производство.

В музее есть мультимедийная зона с большим экраном и акус­тической системой, скоростной Wi-Fi. Имеется также специальная фотозона, где можно сделать снимки с костюмом металлурга или в казцинковской каске. Как заключил Андрей Лазарев, сама концепция музея предполагает возможность быстрой трансформации, обновления. Она отлично иллюстрирует, как компания, сохраняя традиции, шагает в будущее.

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